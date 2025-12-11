Logo
Large banner

Srbi popadali sa tonom kokaina - VIDEO

Izvor:

Agencije

11.12.2025

11:18

Komentari:

0
Акција у Шпанији, ухапшено осам Срба
Foto: Screenshot / YouTube

U masovnoj međunarodnoj akciji suzbijanja trgovine narkoticima, u Španiji je uhapšeno ukupno 17 osoba koje su bile članovi dobro organizovane kriminalne mreže.

Među njima se nalazi osam državljana Srbije.

Дуња Илић

Scena

Pjevačica samu sebe prijavila policiji: Usred noći je uhvatila jaka kriza

To je izjavio Ivica Dačić, potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije.

Istakao je da je ovom operacijom zadat snažan udarac transnacionalnom kriminalu.

Objavljen je i snimak na kojem se vidi lukuzni život koji su vodili srpski državljani.

Tona kokaina, oružje, novac

Tokom operacije, policijske snage su zaplijenile impresivnih 1,1 tonu kokaina, kao i veću količinu oružja i novca.

Dačić je precizirao da su uhapšeni srpski državljani: B.B. (62), B.I. (49), M.B. (26), M.N. (28), S.S. (38), R.M. (21), D.P. (32) i N.T. (33).

ILU-GRADILIŠTE-170925

Srbija

Užas na gradilištu: Radnik pao sa drugog sprata, nije mu bilo spasa

"Oni se sumnjiče da su kao članovi kriminalne grupe, obezbijedili logistiku i omogućili opremu za prihvat transportovane droge iz Kolumbije, koja je stizala brodovima u Španiju", dodao je Dačić.

Na meti i jedan Slovenac

Kokain je nakon toga skladišten i dalje distribuiran u koordinaciji sa nekoliko španskih kriminalnih grupa.

Pored osam uhapšenih, krivična prijava podnijeta je i protiv još jednog srpskog državljanina, Z.Š. (60), kome je izrečena mjera zabrane napuštanja Kraljevine Španije.

аеродром бл

Ekonomija

Smanjuje se dug Aerodroma Srpske, raste broj putnika

Ista mjera i prijava izrečene su i prema trojici državljana Slovenije i jednom državljaninu Bugarske.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje pouzdan partner u borbi protiv svih vidova transnacionalnog kriminala, posebno u borbi protiv trgovine narkoticima i otkrivanja članova kriminalnih grupa i njihovog daljeg procesuiranja", zaključio je Dačić, prenose beogradski mediji.

Podijeli:

Tagovi:

Droga

Policija

hapšenje

kokain

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Одређен притвор сину познате пјевачице: Напао Индијце, украо им бицикле и новац

Region

Određen pritvor sinu poznate pjevačice: Napao Indijce, ukrao im bicikle i novac

3 h

0
Трампов зет улаже милијарду долара у острво на Јадрану

Region

Trampov zet ulaže milijardu dolara u ostrvo na Jadranu

3 h

0
Бањалучанин ухапшен због пријетњи смрћу суграђанину

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog prijetnji smrću sugrađaninu

3 h

0
Дјеца користе друштвене мреже упркос државној забрани

Svijet

Djeca koriste društvene mreže uprkos državnoj zabrani

3 h

0

Više iz rubrike

Бањалучанин ухапшен због пријетњи смрћу суграђанину

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog prijetnji smrću sugrađaninu

3 h

0
Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

Hronika

Sarajlija uhapšen zbog sumnje da je uz prijetnju pištoljem počinio više krađa

4 h

0
Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

Hronika

Prvi snimci horora na Savi, mrtve izvlače iz rijeke: Držali su se za splav

4 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Vozač iz Doboja uhapšen zbog prijetnji policajcu

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

15

Preminule još dvije žene u prevrtanju čamca u Slavonskom Brodu

14

15

Orban: Evropa u dubokoj krizi civilizacije

14

10

Pala bugarska vlada

14

06

Mozak u "crvenoj zoni": Ako vas budi i najmanji zvuk, to je ozbiljan signal

14

04

Sjajne vijesti za demobilisane borce u Republici Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner