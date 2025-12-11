Srbi popadali sa tonom kokaina - VIDEO

U masovnoj međunarodnoj akciji suzbijanja trgovine narkoticima, u Španiji je uhapšeno ukupno 17 osoba koje su bile članovi dobro organizovane kriminalne mreže.

Među njima se nalazi osam državljana Srbije.

Scena Pjevačica samu sebe prijavila policiji: Usred noći je uhvatila jaka kriza

To je izjavio Ivica Dačić, potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije.

Istakao je da je ovom operacijom zadat snažan udarac transnacionalnom kriminalu.

Objavljen je i snimak na kojem se vidi lukuzni život koji su vodili srpski državljani.

Tona kokaina, oružje, novac

Tokom operacije, policijske snage su zaplijenile impresivnih 1,1 tonu kokaina, kao i veću količinu oružja i novca.

Dačić je precizirao da su uhapšeni srpski državljani: B.B. (62), B.I. (49), M.B. (26), M.N. (28), S.S. (38), R.M. (21), D.P. (32) i N.T. (33).

Srbija Užas na gradilištu: Radnik pao sa drugog sprata, nije mu bilo spasa

"Oni se sumnjiče da su kao članovi kriminalne grupe, obezbijedili logistiku i omogućili opremu za prihvat transportovane droge iz Kolumbije, koja je stizala brodovima u Španiju", dodao je Dačić.

Na meti i jedan Slovenac

Kokain je nakon toga skladišten i dalje distribuiran u koordinaciji sa nekoliko španskih kriminalnih grupa.

Pored osam uhapšenih, krivična prijava podnijeta je i protiv još jednog srpskog državljanina, Z.Š. (60), kome je izrečena mjera zabrane napuštanja Kraljevine Španije.

Ekonomija Smanjuje se dug Aerodroma Srpske, raste broj putnika

Ista mjera i prijava izrečene su i prema trojici državljana Slovenije i jednom državljaninu Bugarske.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje pouzdan partner u borbi protiv svih vidova transnacionalnog kriminala, posebno u borbi protiv trgovine narkoticima i otkrivanja članova kriminalnih grupa i njihovog daljeg procesuiranja", zaključio je Dačić, prenose beogradski mediji.