Prvi snimci horora na Savi, mrtve izvlače iz rijeke: Držali su se za splav

Tri osobe su poginule, a više je povrijeđenih kada se tokom noći prevrnuo čamac na Savi. Nesreća se dogodila u Slavonskom Brodu, a u čamcu su bili migranti koje je, kako se sumnja, državljanin BiH krijumčario preko rijeke.

Kako je za Plus portal otkrio brodski vatrogasni zapovjednik Ivan Vuleta, vatrogasci su izvlačili ljude iz ledene Save.

Više osoba držalo se za splav i zapomagalo, a neki od njih su bili nadomak utapanja. Vatrogasci su zbog toga morali da provale na splav kako bi im lakše prišli. Navodno je riječ o Azijatima, a u čamcu koji se prevrnuo bilo je trinaestoro žena i muškarca.

Prema navodima portala, u Opštoj bolnici Dr Josip Benčević završio je i državljanin Bosne i Hercegovine, koji se sumnjiči da je krijumčario ljude preko rijeke.

Tijelo jedne od žrtava izvučeno je iz Save na splav podno 'Brođanke'.

"Jutros u 5.20 sati, u Operativno-komunikacijskom centru Policijske uprave brodsko-posavske primljena je dojava da se u reku Savu na području Slavonskog Broda prevrnuo čamac te da se više osoba nalazi u rijeci i traži pomoć. Na mjesto događaja su upućene policijske ekipe, a pozvane su i druge žurne službe. Policijski službenici su odmah priskočili u pomoć i iz hladne reke Save izvukli 13 osoba, stranih državljana", naveli su iz policije.

"Sve pothlađene osobe su prevezene i zbrinute u bolnici u Slavonskom Brodu. Državljanin Bosne i Hercegovine, koji se dovodi u vezu s počinjenjem krivičnog djela je takođe u bolnici i pod nadzorom policijskih službenika. Policijski službenici nastavljaju dalji rad i kriminalističko istraživanje na utvrđivanju činjenica i okolnosti navedenog događaja", rekla je portparolka policije, Kata Nujić.

