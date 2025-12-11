Logo
Vipotnik: Hrvatska da poštuje međunarodne konvencije i status članice EU

Izvor:

SRNA

11.12.2025

09:55

Komentari:

0
Foto: Ustupljena fotografija

Republika Srpska i BiH protive se izgradnji centra za radioaktivni otpad na Trgovskoj gori, izjavio je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Bojan Vipotnik, te poručio da Hrvatska treba poštovati međunarodne konvencije i status članice EU.

Vipotnik je rekao da je za danas u Hrvatskom saboru planirana rasprava o Prijedlogu zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.

- Jasno je da su planovi o pitanju izgradnje objekta na lokaciji Čerkezovac došli u završnu fazu i da se BiH kao potencijalno pogođena zemlja isključuje iz čitavog postupka - naglasio je Vipotnik.

Donosiocima odluka u Hrvatskoj poručio je da ne prenose rizik na teritoriju BiH kad znaju da nijedan kilovat struje iz Krškog nije došao u BiH.

- Poštujte međunarodne konvencije, poštujte svoj status članice EU i nemojte nas potcjenjivati - poručio je Vipotnik.

Podsjetio je da je Hrvatska političkom odlukom 1999. godine započela slučaj Trgovske gore bez ijednog stručnog argumenta odlučivši da je bivša kasarna Čerkezovac na Trgovskoj gori u opštini Dvor najpovoljnija lokacija za odlaganje institucionalnog radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva.

- Na isti način, izbjegavajući međunarodne obaveze koje propisuju konsultacije i strateške procjene uticaja u prekograničnom kontekstu i sada krajem 2025. godine Hrvatska pokazuje da je odluka da se radioaktivni otpad iz Krškog dopreman na Trgovsku goru politička i iznad struke i jedini kriterijum do kojeg drže - ukazao je Vipotnik za Srnu.

U Banjaluci je juče održan naučni simpozijum "Trgovska gora - predložena lokacija za odlagalište radioaktivnog otpada".

Donošenjem zakona o izgradnji centra stvaraju se preduslovi za ispunjenje zahtjeva Međudržavne komisije Hrvatske i Slovenije da se što prije krene sa izgradnjom centra i da preuzimanje nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane "Krško" počne najkasnije početkom 2028. godine.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane "Krško", kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor na samoj granici sa BiH.

