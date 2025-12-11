Logo
Novi saobraćajni znak se počeo koristiti u Evropi - donosi kazne i do 200 evra

11.12.2025

09:40

Foto: Pixabay

Evropa uvodi novi saobraćajni znak sa bijelim dijamantom.

Vozačima se savjetuje da poštuju novi znak kako bi izbjegli kazne od 135 evra u Francuskoj i 200 evra u Španiji.

Evropa mijenja saobraćajna pravila, a novi znakovi i propisi mogli bi vozačima donijeti neočekivane kazne. U Francuskoj je nedavno uveden plavi znak sa bijelim dijamantom, čije nepoštovanje može donijeti kaznu od 135 evra, dok je za isti prekršaj u Španiji predviđena kazna od 200 evra.

Ovaj znak označava traku rezervisanu za određene učesnike u saobraćaju, i u Francuskoj je već postavljen u gradovima poput Liona, Grenobla i Strazbura. U narednom periodu očekuje se njegovo uvođenje širom cijele zemlje.

Ova traka je namijenjena vozilima sa najmanje dva putnika, vozilima sa naljepnicom za nultu emisiju, taksijima bez putnika i javnom prevozu. Cilj je smanjiti gužve i omogućiti brži protok saobraćaja.

Kada i gdje važi posebna traka?

Posebna traka često se nalazi na lijevoj strani autoputa i koristi se u cilju izbjegavanja zastoja na izlazima. U nekim slučajevima, ove trake su rezervisane samo u određenim vremenskim intervalima, što je označeno osvijetljenim znakom ili novim plavim znakom sa dijamantom.

Šta je cilj novih propisa?

Primarni cilj ovog pravila je smanjenje ekološkog uticaja saobraćaja. Promovisanjem grupne vožnje i smanjenjem broja vozila na putevima, očekuje se smanjenje zagađenja i efikasnije korišćenje saobraćajne infrastrukture.

Za vozače, ovo znači pažljivije praćenje znakova i poštovanje novih pravila kako bi se izbjegle visoke kazne i doprinosilo održivijem saobraćajnom sistemu, piše Blic.rs.

