Novi saobraćajni znak se počeo koristiti u Evropi - donosi kazne i do 200 evra

Evropa uvodi novi saobraćajni znak sa bijelim dijamantom.
Vozačima se savjetuje da poštuju novi znak kako bi izbjegli kazne od 135 evra u Francuskoj i 200 evra u Španiji.
Evropa mijenja saobraćajna pravila, a novi znakovi i propisi mogli bi vozačima donijeti neočekivane kazne. U Francuskoj je nedavno uveden plavi znak sa bijelim dijamantom, čije nepoštovanje može donijeti kaznu od 135 evra, dok je za isti prekršaj u Španiji predviđena kazna od 200 evra.
Ovaj znak označava traku rezervisanu za određene učesnike u saobraćaju, i u Francuskoj je već postavljen u gradovima poput Liona, Grenobla i Strazbura. U narednom periodu očekuje se njegovo uvođenje širom cijele zemlje.
Ova traka je namijenjena vozilima sa najmanje dva putnika, vozilima sa naljepnicom za nultu emisiju, taksijima bez putnika i javnom prevozu. Cilj je smanjiti gužve i omogućiti brži protok saobraćaja.
Posebna traka često se nalazi na lijevoj strani autoputa i koristi se u cilju izbjegavanja zastoja na izlazima. U nekim slučajevima, ove trake su rezervisane samo u određenim vremenskim intervalima, što je označeno osvijetljenim znakom ili novim plavim znakom sa dijamantom.
Primarni cilj ovog pravila je smanjenje ekološkog uticaja saobraćaja. Promovisanjem grupne vožnje i smanjenjem broja vozila na putevima, očekuje se smanjenje zagađenja i efikasnije korišćenje saobraćajne infrastrukture.
Za vozače, ovo znači pažljivije praćenje znakova i poštovanje novih pravila kako bi se izbjegle visoke kazne i doprinosilo održivijem saobraćajnom sistemu, piše Blic.rs.
