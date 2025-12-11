Logo
Trampov plan predviđa američka ulaganja u Rusiju

Izvor:

SRNA

11.12.2025

08:44

Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika
Foto: ATV

Plan američkog predsjednika Donalda Trampa za mir u Ukrajini uključuje prijedloge za obnavljanje ruskih energetskih tokova u Evropu, velika američka ulaganja u rijetke zemne elemente i energetiku, i korišćenje zamrznute ruske suverene imovine, piše "Volstrit džurnal".

List navodi da su ti planovi detaljno opisani u dodacima mirovnim prijedlozima koji su predati evropskim kolegama posljednjih sedmica.

чамац-07092025

Region

Prevrnuo se čamac u Savi, ima mrtvih

Oni uključuju plan da američke finansijske firme i druga preduzeća iskoriste 200 milijardi dolara zamrznute ruske suverene imovine za projekte u Ukrajini, uključujući veliki novi centar podataka koji bi bio povezan sa nuklearkom "Zaporožje".

Američke kompanije bi investirale u ruske strateške sektore kao što su rijetki zemni metali i nafta na Arktiku, dok bi se obnovili ruski energetski tokovi u zapadnu Evropu i svijet.

List je citirao neimenovanog evropskog zvaničnika koji je uporedio predložene američko-ruske energetske sporazume sa ekonomskom verzijom konferencije na Jalti iz 1945. godine.

свиња свиње

Svijet

Virus se brzo širi: Proglašeno vanredno stanje

Na tom sastanku, pobjednici Drugog svjetskog rata, Sovjetski Savez, SAD i Velika Britanija, podijelili su svoje sfere interesovanja u Evropi.

Tagovi:

Rusija

Amerika

Komentari (0)
