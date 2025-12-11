Mačado stigla u Oslo da preuzme Nobelovu nagradu uprkos zabrani putovanja

Izvor:
Venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado stigla je u Norvešku, uprkos zabrani putovanja koju joj je nametnula vlada predsjednika zemlje Nikolasa Madura 2014. godine.
Mačado (58) je provela više od godinu dana uglavnom u skrivanju, prkoseći zabrani, a u Norvešku je doputovala nekoliko sati nakon ceremonije dodjele Nobelove nagrade za mir, prenio je Rojters.
Govor povodom prihvatanja nagrade u srijedu održala je njena ćerka, jer Mačado tada nije mogla da prisustvuje.
Norveški Nobelov komitet nagradio je Mačado za njenu borbu protiv, kako su naveli, diktature u Venecueli, potvrdivši da je liderka stigla u Oslo da lično preuzme priznanje.
Mačado je pod višegodišnjom zabranom putovanja koju su joj uvele venecuelanske vlasti i krije se više od godinu dana.
Njeno boravište za sada nije poznato, ali ju je norveški Nobelov komitet pozvao da dođe u Oslo da primi nagradu u prisustvu kralja Haralda, kraljice Sonje i latinoameričkih lidera, uključujući argentinskog predsjednika Havijera Mileja i ekvadorskog predsjednika Danijela Noboa.
Mačado, koja se posljednji put pojavila u javnosti prije 11 mjeseci, trebalo je juče da održi konferenciju za novinare, koja je tradicionalna za dobitnike Nobelove nagrade za mir, dan prije zvanične ceremonije dodjele nagrada, prenio je AP.
