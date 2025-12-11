Logo
Mačado stigla u Oslo da preuzme Nobelovu nagradu uprkos zabrani putovanja

Tanjug

11.12.2025

08:11

Венецуеланска опозициона лидерка Марија Корина Мачадо
Foto: Tanjug/AP/Jonas Been Henriksen

Venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado stigla je u Norvešku, uprkos zabrani putovanja koju joj je nametnula vlada predsjednika zemlje Nikolasa Madura 2014. godine.

Mačado (58) je provela više od godinu dana uglavnom u skrivanju, prkoseći zabrani, a u Norvešku je doputovala nekoliko sati nakon ceremonije dodjele Nobelove nagrade za mir, prenio je Rojters.

Govor povodom prihvatanja nagrade u srijedu održala je njena ćerka, jer Mačado tada nije mogla da prisustvuje.

Norveški Nobelov komitet nagradio je Mačado za njenu borbu protiv, kako su naveli, diktature u Venecueli, potvrdivši da je liderka stigla u Oslo da lično preuzme priznanje.

Mačado je pod višegodišnjom zabranom putovanja koju su joj uvele venecuelanske vlasti i krije se više od godinu dana.

Njeno boravište za sada nije poznato, ali ju je norveški Nobelov komitet pozvao da dođe u Oslo da primi nagradu u prisustvu kralja Haralda, kraljice Sonje i latinoameričkih lidera, uključujući argentinskog predsjednika Havijera Mileja i ekvadorskog predsjednika Danijela Noboa.

Mačado, koja se posljednji put pojavila u javnosti prije 11 mjeseci, trebalo je juče da održi konferenciju za novinare, koja je tradicionalna za dobitnike Nobelove nagrade za mir, dan prije zvanične ceremonije dodjele nagrada, prenio je AP.

Oslo

Venecuela

nobelova nagrada

