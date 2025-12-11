Ruski PVO uništio 287 ukrajinskih dronova

Sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 287 ukrajinskih dronova iznad ruskih oblasti, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.

U saopštenju se navodi da su dronovi uništeni tokom protekle noći.

"Najmanje 40 dronova oboreno je iznad Moskovske oblasti", ističe se u saopštenju.

Obim štete nije odmah jasan, ali su letovi preusmjereni sa svih glavnih moskovskih aerodroma.

Moskovska oblast zajedno sa samim gradom ima više od 22 miliona stanovnika.