Ruski PVO uništio 287 ukrajinskih dronova

Sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 287 ukrajinskih dronova iznad ruskih oblasti, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.
U saopštenju se navodi da su dronovi uništeni tokom protekle noći.
"Najmanje 40 dronova oboreno je iznad Moskovske oblasti", ističe se u saopštenju.
Obim štete nije odmah jasan, ali su letovi preusmjereni sa svih glavnih moskovskih aerodroma.
Moskovska oblast zajedno sa samim gradom ima više od 22 miliona stanovnika.
