Ruski PVO uništio 287 ukrajinskih dronova

Izvor:

SRNA

11.12.2025

07:39

Komentari:

0
Руски ПВО уништио 287 украјинских дронова
Foto: Tanjug / AP

Sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 287 ukrajinskih dronova iznad ruskih oblasti, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.

U saopštenju se navodi da su dronovi uništeni tokom protekle noći.

"Najmanje 40 dronova oboreno je iznad Moskovske oblasti", ističe se u saopštenju.

Аполинар Паниагуа

Fudbal

Proslavljeni fudbaler postao beskućnik: Spava na ulici, a sinovi mu se baškare u luksuznoj vili

Obim štete nije odmah jasan, ali su letovi preusmjereni sa svih glavnih moskovskih aerodroma.

Moskovska oblast zajedno sa samim gradom ima više od 22 miliona stanovnika.

