Državljani BiH uhapšeni u Beču, zaplijenjena droga i oduzet novac

10.12.2025

22:55

Држављани БиХ ухапшени у Бечу, заплијењена дрога и одузет новац

Pripadnici bečke Specijalne grupe za borbu protiv uličnog kriminala (EGS) uhapsili su sedam osumnjičenih dilera i tom prilikom zaplijenili više od 30 kilograma droge, prenose austrijski mediji.

Svi uhapšeni su dobi između 21 i 38 godina i svi su državljani BiH i Srbije.

Akcija je započela još u novembru hapšenjem jednog Hrvata u bečkom Meidlingu, a čije je svjedočenje dovelo do svih osumnjičenih dilera koji su privedeni.

Pripadnici EGS-a trojicu su uhapsili u jednom stanu u Floridsdorfu, a preostalu osumnjičene kasno popodne u stanu u Brigitenau, saopštila je danas bečka policijska uprava, a prenose Nezavisne.

Ukupno je zaplijenjeno oko 20 kilograma marihuane, 10,5 kilograma kokaina, tri kilograma hašiša, 1,1 gram spida, kao i 70.540 evra u gotovini.

Tokom ispitivanja dvojica uhapšenih priznala su krivicu, dok su ostali odbili da daju izjavu.

Po nalogu bečkog tužilaštva svi uhapšeni su prebačeni u istražni zatvor.

