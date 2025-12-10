FED smanjuje kamatne stope treći put zaredom: Ovo je razlog

Federalne rezerve Sjedinjenih Američkih Država (Fed) donijele su danas odluku o trećem smanjenju kamatnih stopa u ovoj godini, kako bi podržale tržište rada uprkos inflaciji koja i dalje premašuje cilj od 2 odsto.

Federalni komitet za otvoreno tržište (FOMC), koji donosi odluke o monetarnoj politici Feda, glasao je za smanjenje kamatnih stopa za 25 baznih poena uz podršku devet kreatora politike i tri glasa protiv.

FOMC je odlučio da smanji referentnu federalnu stopu za 25 baznih poena, na opseg od 3,5 odsto do 3,75 odsto, nakon identičnih smanjenja u septembru i oktobru, prenosi Foks njuz.

Kreatori politike prate ekonomske podatke koji pokazuju usporavanje tržišta rada posljednjih mjeseci, jer se kompanije prilagođavaju promjenama u trgovinskoj i imigracionoj politici, prenosi Tanjug.

U međuvremenu, inflacija je imala tendenciju rasta jer su se povećanja cijena povezana sa carinama odrazila na ekonomiju.

Ta dinamika je stavila Fed u težak položaj dok nastoji da ispuni svoje dvostruke ciljeve stabilnih cijena u skladu sa dugoročnim ciljem inflacije od 2 odsto, kao i promovisanjem maksimalne zaposlenosti.

Predsjednik Feda Čikaga, Ostan Gulsbi, i predsjednik Feda Kanzas Sitija, Džefri Šmid, nisu se složili sa promjenom kamatnih stopa, dok je guverner Feda, Stiven Miran, bio protiv većeg smanjenja od 50 baznih poena.

FOMC-a je u saopštenju naveo da je neizvjesnost i dalje povišena, sa usporavanjem rasta zaposlenosti ove godine i rastom stope nezaposlenosti do septembra, dok je inflacija takođe porasla tokom godine i ostaje donekle povišena.