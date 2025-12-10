Logo
Hrvatska otkrila rezerve prirodnog gasa u Jadranu

Izvor:

Agencije

10.12.2025

15:14

Хрватска открила резерве природног гаса у Јадрану

INA je u sklopu razradnog bušenja na eksploataonom polju Sjeverni Jadran potvrdila nove rezerve prirodnog gasa, koje bi mogle značajno pridonijeti proizvodnji tog energenta u Hrvatskoj, saopštila je danas ta kompanija.

Navodi se, naime, kako je Kroskova samopodižuća bušeća platforma Labin izbušila prvu od dvije nove razradne bušotine s postojeće proizvodne platforme IKA-A.

Operacije na bušotini IKA A-1 R DIR završene su, a početkom decembra počelo je ispitivanje tokom kog će se provesti hidrodinamička mjerenja te utvrditi stvarni proizvodni potencijal.

Testna proizvodnja krenula je dva mjeseca prije plana, a dnevna proizvodnja iznosi 120.000 kubnih metara prirodnog gasa, čime je bušotina IKA A-1 R DIR potvrđena kao druga najproduktivnija Inina gasna bušotina u Hrvatskoj. Gas proizveden tokom testiranja predaje se u hrvatsku energetsku mrežu preko postojećeg proizvodnog sistema.

Rezerve se procjenjuju na oko 220 miliona kubnih metara gasa, što je u energetskom smislu ekvivalent oko 1,3 miliona barela nafte.

Operativni direktor Istraživanja i proizvodnje nafte i plina u Ini Josip Bubnić istaknuo je da razradno bušenje na sjevernom Jadranu predstavlja projekt koji može značajno pridonijeti domaćoj proizvodnji prirodnog gasa.

"Ulaganja u razvoj domaćih resursa važna su u razdoblju globalnih promjena na tržištu energenata. Projekt odražava Inin nastavak aktivnosti usmjerenih na povećanje domaćih proizvodnih kapaciteta", rekao je Bubnić.

Trenutno su u toku radovi na drugoj bušotini, IKA A-4 R DIR, čiji se završetak i potencijalni početak proizvodnje očekuje u prvom kvartalu 2026. godine. Radovi na obe bušotine uključuju napuštanje postojećih kanala iz iscrpljenih ležišta te zasijecanje novih kanala kako bi se doseglo do ležišta koja dosad nisu bila uključena u proizvodnju. Nakon provođenja potrebnih tehničkih prilagođavanja, bušotine će biti povezane s postojećom proizvodnom infrastrukturom na platformi IKA-A.

Radovi na bušotinama IKA A-1 R DIR i IKA A-4 R DIR označavaju Inin ulazak u novi investicioni ciklus usmjeren na daljnje povećanje domaće proizvodnje prirodnog gasa iz podmorja. Nastavak izrade novih bušotina planiran je tokom 2026.

