Hrvatska otkrila rezerve prirodnog gasa u Jadranu

Izvor:
Agencije
10.12.2025
15:14
Komentari:0
INA je u sklopu razradnog bušenja na eksploataonom polju Sjeverni Jadran potvrdila nove rezerve prirodnog gasa, koje bi mogle značajno pridonijeti proizvodnji tog energenta u Hrvatskoj, saopštila je danas ta kompanija.
Navodi se, naime, kako je Kroskova samopodižuća bušeća platforma Labin izbušila prvu od dvije nove razradne bušotine s postojeće proizvodne platforme IKA-A.
Operacije na bušotini IKA A-1 R DIR završene su, a početkom decembra počelo je ispitivanje tokom kog će se provesti hidrodinamička mjerenja te utvrditi stvarni proizvodni potencijal.
Testna proizvodnja krenula je dva mjeseca prije plana, a dnevna proizvodnja iznosi 120.000 kubnih metara prirodnog gasa, čime je bušotina IKA A-1 R DIR potvrđena kao druga najproduktivnija Inina gasna bušotina u Hrvatskoj. Gas proizveden tokom testiranja predaje se u hrvatsku energetsku mrežu preko postojećeg proizvodnog sistema.
Rezerve se procjenjuju na oko 220 miliona kubnih metara gasa, što je u energetskom smislu ekvivalent oko 1,3 miliona barela nafte.
Operativni direktor Istraživanja i proizvodnje nafte i plina u Ini Josip Bubnić istaknuo je da razradno bušenje na sjevernom Jadranu predstavlja projekt koji može značajno pridonijeti domaćoj proizvodnji prirodnog gasa.
"Ulaganja u razvoj domaćih resursa važna su u razdoblju globalnih promjena na tržištu energenata. Projekt odražava Inin nastavak aktivnosti usmjerenih na povećanje domaćih proizvodnih kapaciteta", rekao je Bubnić.
Trenutno su u toku radovi na drugoj bušotini, IKA A-4 R DIR, čiji se završetak i potencijalni početak proizvodnje očekuje u prvom kvartalu 2026. godine. Radovi na obe bušotine uključuju napuštanje postojećih kanala iz iscrpljenih ležišta te zasijecanje novih kanala kako bi se doseglo do ležišta koja dosad nisu bila uključena u proizvodnju. Nakon provođenja potrebnih tehničkih prilagođavanja, bušotine će biti povezane s postojećom proizvodnom infrastrukturom na platformi IKA-A.
Radovi na bušotinama IKA A-1 R DIR i IKA A-4 R DIR označavaju Inin ulazak u novi investicioni ciklus usmjeren na daljnje povećanje domaće proizvodnje prirodnog gasa iz podmorja. Nastavak izrade novih bušotina planiran je tokom 2026.
Najnovije
Najčitanije
16
05
16
00
15
57
15
44
15
39
Trenutno na programu