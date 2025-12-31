Užas: Pronađeno beživotno tijelo na školskom terenu

Izvor:
Telegraf
31.12.2025
08:24
Komentari:0
U dvorištu jedne osnovne škole u Novom Sadu danas je pronađeno beživotno tijelo nepoznatog muškarca, potvrđeno je iz izvora bliskih istrazi.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, tijelo su primijetili prolaznici koji su odmah alarmirali policiju i hitnu pomoć.
Ljekarska ekipa je po dolasku na lice mjesta, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt.
Policija je tokom uviđaja pored tijela pronašla vatreno oružje - pištolj, što ukazuje na tragičan slijed događaja. Iako istraga još uvijek utvrđuje sve okolnosti, trenutni podaci sa terena ukazuju na to da je najvjerovatnije riječ o samoubistvu.
Policijski službenici su obezbijedili mjesto događaja i izvršili uviđaj.
Identitet muškarca još uvijek nije zvanično saopšten, a više detalja o motivima i tačnom vremenu ove tragedije biće poznato nakon završetka istrage i dostavljanja nalaza obdukcije.
Uprava škole i nadležne službe se za sada nisu zvanično oglašavale povodom ovog slučaja.
(Telegraf)
Srbija
13 h0
Srbija
19 h0
Srbija
20 h0
Srbija
1 d0
Najnovije
Najčitanije
11
45
11
41
11
41
11
32
11
18
Trenutno na programu