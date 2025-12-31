Logo
Užas: Pronađeno beživotno tijelo na školskom terenu

Izvor:

Telegraf

31.12.2025

08:24

Foto: Pexels

U dvorištu jedne osnovne škole u Novom Sadu danas je pronađeno beživotno tijelo nepoznatog muškarca, potvrđeno je iz izvora bliskih istrazi.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, tijelo su primijetili prolaznici koji su odmah alarmirali policiju i hitnu pomoć.

Ljekarska ekipa je po dolasku na lice mjesta, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt.

Pronađeno vatreno oružje

Policija je tokom uviđaja pored tijela pronašla vatreno oružje - pištolj, što ukazuje na tragičan slijed događaja. Iako istraga još uvijek utvrđuje sve okolnosti, trenutni podaci sa terena ukazuju na to da je najvjerovatnije riječ o samoubistvu.

Istraga u toku

Policijski službenici su obezbijedili mjesto događaja i izvršili uviđaj.

Identitet muškarca još uvijek nije zvanično saopšten, a više detalja o motivima i tačnom vremenu ove tragedije biće poznato nakon završetka istrage i dostavljanja nalaza obdukcije.

Uprava škole i nadležne službe se za sada nisu zvanično oglašavale povodom ovog slučaja.

(Telegraf)

Tagovi:

Novi Sad

Samoubistvo

