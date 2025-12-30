Stravičan požar u Prizrenu: Stradala beba

Dijete staro godinu dana danas je stradalo u požaru koji je izbio u stambenoj kući u centru Prizrena. Majka djeteta i još troje djece spaseni su i nalaze se van živote opasnosti. Glavni tužilac Osnovnog tužilaštva u Prizrenu, Petrit Krieziu, izjavio je da su u trenutku izbijanja požara majka i četvoro djece spavali u kući.

"Danas, 30. decembra, oko 10.00 sati ujutro, primili smo informaciju o požaru u kojem je gorela stambena kuća u centru grada, u blizini Kuće kulture. Nažalost, imamo jednu smrt. U kući su se nalazili majka i njeno četvoro dece. Troje dece je spaseno, dok je jedno dete staro oko godinu dana preminulo" izjavio je Krieziu.

Prema njegovim riječima, odmah po dojavi na teren su izašli policija, vatrogasci, istražitelji, stručnjaci za požare i dežurni tužilac. Požar je stavljen pod kontrolu, ali uviđaj još traje jer se prikupljaju materijalni dokazi koji bi mogli rasvijetliti uzrok izbijanja vatre.

"Požar još nije u potpunosti ugašen kako bi mogle da se izvrše sve potrebne ekspertize. Dokazi se i dalje prikupljaju na licu mesta, a sve nadležne institucije rade na utvrđivanju tačnih okolnosti ovog tragičnog događaja" rekao je Krieziu.

On je naglasio da za sada nema indicija da je riječ o namjerno izazvanom požaru, ali da je prerano iznositi konačne zaključke.

"Do ovog trenutka nemamo sumnju da je požar namerno izazvan. Mogu postojati različiti razlozi, ali istraga je u toku i tek nakon ekspertiza moći ćemo da govorimo sa sigurnošću" dodao je.

Glavni tužilac je potvrdio da su troje djece koja su spasena izvan životne opasnosti te je uputio izraze saučešća porodici stradalog djeteta, prenosi "24Sedam".