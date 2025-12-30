Logo
Težak udes kod Nove Topole: Automobil udario u platon traktora

Nezavisne

30.12.2025

21:45

Тежак удес код Нове Тополе: Аутомобил ударио у платон трактора
Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras, 30. decembra, u mjestu Kočićevo, na magistralnom putu Srbac-Nova Topola.

Na pomenutoj dionici putnički automobil je udario u priključno vozilo traktora (platon) koji je prevozio drvene grede.

"Nezavisne novine" nezvanično saznaju da je vozač automobila teško povrijeđen.

Policija je na mjestu događaja, a u toku je uviđaj.

