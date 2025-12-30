Logo
Drama u Sarajevu: Nepoznata osoba pucala, policija traga za njom

Izvor:

Avaz

30.12.2025

21:20

Драма у Сарајеву: Непозната особа пуцала, полиција трага за њом
Foto: ATV

U sarajevskoj opštini Novi Grad večeras je došlo do upotrebe vatrenog oružja, saznaje "Avaz".

- U 20.20 sati, PU Novi Grad prijavljena je upotreba vatrenog oružja od strane nepoznate osobe u ulici Adema Buće. Povrijeđenih osoba nije bilo. Obaviješten je dežurni tužilac KTKS koji je događaj okvalifikovao kao krivično djelo Izazivanje opšte opasnosti. Policijski službenici rade na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja - potvrdila je za "Avaz" portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.

Policija nastavlja rad na identifikaciji osobe koja je pucala, kao i na utvrđivanju svih detalja vezanih za ovaj slučaj.

Tagovi:

Pucnjava

Sarajevo

