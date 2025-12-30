Drama u Sarajevu: Nepoznata osoba pucala, policija traga za njom

Izvor:
Avaz
30.12.2025
21:20
U sarajevskoj opštini Novi Grad večeras je došlo do upotrebe vatrenog oružja, saznaje "Avaz".
- U 20.20 sati, PU Novi Grad prijavljena je upotreba vatrenog oružja od strane nepoznate osobe u ulici Adema Buće. Povrijeđenih osoba nije bilo. Obaviješten je dežurni tužilac KTKS koji je događaj okvalifikovao kao krivično djelo Izazivanje opšte opasnosti. Policijski službenici rade na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja - potvrdila je za "Avaz" portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.
Policija nastavlja rad na identifikaciji osobe koja je pucala, kao i na utvrđivanju svih detalja vezanih za ovaj slučaj.
