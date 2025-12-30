Vukanović o pucnjavi u Trebinju

Izvor:
Jedna osoba je ranjena u pucnjavi koja se jutros desila u trebinjskom naselju Vinogradi, potvrdio je portparol OJT Trebinje Srđan Vukanović.
"Jutros u ranim jutarnjim časovima je došlo do upotrebe vatrenog oružja u naselju Vinogradi. Uviđajem je konstatovano da je došlo do nasilnog ulaska u objekat u vlasništvu lica Z.T. iz Trebinja te da je potom došlo do fizičkog kontakta između vlasnika objekta i lica S,B. Tom prilikom je došlo do pucanja iz vatrenog oružja i tjelesnih povreda koje je zadobio S.B.", rekao je Vukanović i dodao:
"Lice S.B je u bolnici i zadobilo je lakše tjelesne povrede. Stekla su se obilježja krivičnih djela Povreda nepovredivosti stana i Izazivanje opšte opasnosti i Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i municije".
Lice S.B po izlasku iz Bolnice, biće priveden na saslušanje kod postupajućeg tužioca.
