Preminula legenda trebinjskog Leotara

Musović će ostati upamćen kao neizostavan dio istorije trebinjskog Leotara, ali i kao poštovano ime na terenima širom Srbije, gd‌je je tokom višedecenijske karijere ostavio neizbrisiv trag kao igrač i sportski pedagog.

Godine 2003. je sa ekipom Leotara postao šampion prvog izdanja jedinstvene Premijer lige BiH.

Musović je u Trebinje stigao 2001. godine iz ubskog Jedinstva i ubrzo izrastao u jedan od stubova tima koji je pokorio državu. Kao neprikosnoveni član te legendarne generacije, ušao je u anale bosanskohercegovačkog fudbala, donoseći istorijski trofej na stadion "Police".

Osim uspjeha u Trebinju, Musović je izgradio respektabilnu karijeru nastupajući za neke od najznačajnijih srpskih klubova.

Nosio je dresove Crvene zvezde, Čukaričkog, subotičkog Spartaka i Mladosti iz Lučana, svuda ostavljajući utisak beskompromisnog profesionalca.

Region Banka tajno prikupljala lične podatke klijenata putem aplikacije: Evo kako je otkrivena

Nakon završetka igračkih dana, posvetio se trenerskom pozivu, prenoseći svoje bogato iskustvo mlađim naraštajima.

Radio je u omladinskim školama beogradskog Rada i Crvene zvezde, kao i u fudbalskom klubu Kormoran.

Svoj pečat ostavio je i u seniorskom fudbalu predvodeći ekipu Građevinara.