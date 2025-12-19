Vujadin Savić na pragu velikog kluba

Vujadin Savić uspešno privodi kraju školovanje za UEFA licencu i uskoro će da dobije mogućnost da radi u nekom jakom evropskom klubu, saznaje Kurir.

Savić se odlično pokazao na školovanju koju predstavlja "ulaznicu" za sve evropske klubove i naredne godine čeka ga diploma kojoj teže svi koji se odluče za trenerski zanat. Tako, Savić, već ima opcije da bude deo akademija moćnih klubova u Njemačkoj i Francuskoj, piše Kurir.

Time će Vujadin da podigne na viši nivou svoju trenersku priču koju je počeo prije četiri godine kao pomoćni trener u Crvenoj zvezdi. Sa potrebnim obrazovanjem, imaće mogućnost i za samostalni rad i u nekom velikom klubu na poziciji glavnog trenera.

Vidjećemo da li će to da bude njegov izbor ili će da nastavi kao pomoćni trener. To naravno zavisi i od ponuda koje će da dobije kada završi trenersku školu.

Svakako da afera s kojom je Savić povezivan prethodnih mjeseci ne bi trebalo da ima uticaja na njegovu profesionalnu trenersku karijeru. Ako bivši fudbaler pokaže da ima "trenerski gen" čega ga lijepa fudbalska priča i na poziciji pored terena. Već u 2026. godini je za očekivati da Savić nastavi tamo gdje je stao u Crvenoj zvezdi.