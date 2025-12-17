Vujadin Savić je o ovom blamu samo jednom pričao "Ponudili smo mu dobru sumu novca da to uradi"

Bivši fudbaler Vujadin Savić iznenadio je sve kada se pojavio na proslavi kod Marka Gobeljića i Katarina Grujić, obzirom da nakon skandala sa transrodnom osobom A.K. nije viđan u javnosti.

Vujadinovo i Markovo prijateljstvo traje godinama, a o anegdotama je otvoreno govorio.

Vujadin Savić je svojevremeno prepričao situaciju kada je sa saigračima došao na predstavu supruge Mirke Vasiljević.

– Moja Mirka je imala predstavu u pozorištu “Akademija 28” i poveo sam ekipu. Nas deset je bilo sa d‌jevojkama i ženama. E, sad, uvijek kada smo zajedno tu je i dobro zezanje. Pred izlazak glumaca na scenu ponudili smo Gobelji lijepu sumu novca da izađe na binu i uradi sklekove. Odbio je rekavši, nema šanse. Onda smo Žuletu ponudili duplo više i on je odmah pristao. Izašao je na binu, odradio deset sklekova i pobrao velike aplauze. Sala je bila dupke puna, nekoliko stotina ljudi. Publika se opustila, sjajno prihvatila naše zezanje i napravila još bolju atmosferu pred početak predstave. Mirka nije imala pojma šta smo radili, saznala je tek poslije – rekao je tada Vujadin.

“Spavao je kod mene, Mirka nam je prala veš”

Vujadin je govorio i o trenucima kada je Gobeljić često spavao kod njega.

– Vjerujte mi da nije prošao dan, a da nas minimum četvorica, ili petorica ne bismo proveli zajedno. Svaki put poslije treninga, išlo smo na piće, ručak ili večeru. Pa, kod mene u kući je svaki drugi dan spavao neko od saigrača. Gobelja, koliko je bio kod mene, bilo bi mu pametnije da nije plaćao kiriju – kroz smijeh je tada rekao Vujadin i dodao:

– On, ali i svi ostali moju Mirku su zvali “kevo”, Mirki to nije smetalo, svaki dan nam je spremala klopu, a i prala mnogima veš jer su se bukvalno preselili kod nas u kuću. I to su bili Gardisti, nismo se razdvajali. I uvijek neko loženje, pjevanje Zvezdinih pjesama. To mi sada najviše nedostaje. Što nisam u Srbiji da budem sa njima – rekao je, prenosi Kurir.

Vujadin Mirku predložio za svjedoka

Vujadin Savić je svoju suprugu predložio za svjedoka u postupku protiv A.K., ali Mirka se dva puta nije pojavila na zakazanom saslušanju u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu.

Ona je tada dostavila ljekarsku dokumentaciju kao opravdanje.