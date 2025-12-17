Logo
Large banner

Vujadin Savić je o ovom blamu samo jednom pričao "Ponudili smo mu dobru sumu novca da to uradi"

Izvor:

Blic

17.12.2025

07:51

Komentari:

0
Вујадин Савић је о овом бламу само једном причао "Понудили смо му добру суму новца да то уради"
Foto: Instagram

Bivši fudbaler Vujadin Savić iznenadio je sve kada se pojavio na proslavi kod Marka Gobeljića i Katarina Grujić, obzirom da nakon skandala sa transrodnom osobom A.K. nije viđan u javnosti.

Vujadinovo i Markovo prijateljstvo traje godinama, a o anegdotama je otvoreno govorio.

Vujadin Savić je svojevremeno prepričao situaciju kada je sa saigračima došao na predstavu supruge Mirke Vasiljević.

Расел Вестбрук

Košarka

Sakramento se odriče Vestbruka

– Moja Mirka je imala predstavu u pozorištu “Akademija 28” i poveo sam ekipu. Nas deset je bilo sa d‌jevojkama i ženama. E, sad, uvijek kada smo zajedno tu je i dobro zezanje. Pred izlazak glumaca na scenu ponudili smo Gobelji lijepu sumu novca da izađe na binu i uradi sklekove. Odbio je rekavši, nema šanse. Onda smo Žuletu ponudili duplo više i on je odmah pristao. Izašao je na binu, odradio deset sklekova i pobrao velike aplauze. Sala je bila dupke puna, nekoliko stotina ljudi. Publika se opustila, sjajno prihvatila naše zezanje i napravila još bolju atmosferu pred početak predstave. Mirka nije imala pojma šta smo radili, saznala je tek poslije – rekao je tada Vujadin.

mirka vasiljevic vujadin savic instagram

Scena

Mirka Vasiljević otkrila zašto se nije vjenčala s Vujadinom

“Spavao je kod mene, Mirka nam je prala veš”

Vujadin je govorio i o trenucima kada je Gobeljić često spavao kod njega.

– Vjerujte mi da nije prošao dan, a da nas minimum četvorica, ili petorica ne bismo proveli zajedno. Svaki put poslije treninga, išlo smo na piće, ručak ili večeru. Pa, kod mene u kući je svaki drugi dan spavao neko od saigrača. Gobelja, koliko je bio kod mene, bilo bi mu pametnije da nije plaćao kiriju – kroz smijeh je tada rekao Vujadin i dodao:

vujadin savic

Scena

Nove informacije o Vujadinu Saviću zbunile sve

– On, ali i svi ostali moju Mirku su zvali “kevo”, Mirki to nije smetalo, svaki dan nam je spremala klopu, a i prala mnogima veš jer su se bukvalno preselili kod nas u kuću. I to su bili Gardisti, nismo se razdvajali. I uvijek neko loženje, pjevanje Zvezdinih pjesama. To mi sada najviše nedostaje. Što nisam u Srbiji da budem sa njima – rekao je, prenosi Kurir.

Vujadin Mirku predložio za svjedoka

Vujadin Savić je svoju suprugu predložio za svjedoka u postupku protiv A.K., ali Mirka se dva puta nije pojavila na zakazanom saslušanju u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu.

Ona je tada dostavila ljekarsku dokumentaciju kao opravdanje.

Podijeli:

Tagovi:

Vujadin Savić

ispovijest

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Продужен притвор трансродној особи коју је Вујадин Савић пријавио за уцјену

Scena

Produžen pritvor transrodnoj osobi koju je Vujadin Savić prijavio za ucjenu

1 mj

0
Ево шта Мирка Васиљевић ради ових дана, показала шта су јој приоритети

Scena

Evo šta Mirka Vasiljević radi ovih dana, pokazala šta su joj prioriteti

1 mj

0
Мирка Васиљевић се огласила на друштвеним мрежама усред скандала око Вујадина

Scena

Mirka Vasiljević se oglasila na društvenim mrežama usred skandala oko Vujadina

1 mj

1
Вујадин Савић напушта Србију

Scena

Vujadin Savić napušta Srbiju

1 mj

0

Više iz rubrike

Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор

Scena

Ljekar Metjua Perija osuđen na kućni pritvor

10 h

0
Карлеуша доживјела незапамћен дебакл: Празна сала на концерту

Scena

Karleuša doživjela nezapamćen debakl: Prazna sala na koncertu

12 h

0
Тужне вијести: Преминуо чувени ЕМП

Scena

Tužne vijesti: Preminuo čuveni EMP

13 h

0
Лепа Лукић проговорила о свом пороку: ''Не коцкам, него се забављам''

Scena

Lepa Lukić progovorila o svom poroku: ''Ne kockam, nego se zabavljam''

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

39

Horor u Poljskoj! Učenica ubila drugaricu nakon svađe, policija pronašla tijelo pored škole

08

37

Tramp zaprijetio: Venecuela okružena najvećom flotom ikad

08

31

Uoči Svetog Nikole čak 3 opasna vremenske pojave: Od Nove godine čeka nas haos

08

30

Ljekar Metjua Perija osuđen na kućni pritvor: Izjasnio se krivim za nabavku droge za glumca

08

24

Roditelji, evo šta da uradite ako se dijete plaši Djeda Mraza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner