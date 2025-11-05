Logo

Vujadin Savić napušta Srbiju

05.11.2025

20:31

Вујадин Савић напушта Србију
Foto: Instagram

O skandalu u kome se našao Vujadin Savić i dalje bruji region, a izgleda da je pritisak koji trpi fudbaler bio presudan da napusti zemlju.

Naime, Vujadin Savić je, tvrde mediji u Srbiji, donio odluku da napusti zemlju bar na neko vrijeme, tačnije da se skloni u Francusku dok se ne stiša sve što se trenutno dešava.

Чаире-Петар Шарић

Društvo

''Čaire će te uvijek pamtiti'': Drugari se emotivnom porukom oprostili od Petra Šarića

"Vujadin je nedavno otputovao u Francusku, gdje planira da ostane duže vrijeme. Mirka i djeca su za sada u Beogradu, ali i oni će mu se uskoro pridružiti. Žele da se udalje od cijele situacije i da medijska buka oko ovog slučaja prođe. Tamo ima prijatelje i poslovne kontakte, pa planira da se odmori i posveti novim poslovnim angažmanima koji nisu vezani za Srbiju. Mirka će mu se pridružiti kada djeca budu na raspustu, jer i ona želi da makar na kratko pobjegne od svega", otkriva neimenovani izvor navodno blizak porodici za "Svet" i dodaje:

"Cijela situacija ga je potpuno uzdrmala. Vujadin je neko ko nikada nije volio da se javno eksponira, a ova medijska pažnja mu jako teško pada. Nije želio da daje izjave niti da dodatno podgrijava priču. Želi da zaštiti porodicu, prije svega Mirku i decu, jer smatra da je to jedino važno. Mirka je bila izgubljena zbog svega, međutim, ona i Vujadin su vodili duge razgovore i sada im je najvažnije da zaštite djecu. Naravno, njoj nije lako, ali njen prioritet su djeca i mir u porodici. Sve vrijeme se trudi da u kući vlada normalna atmosfera, iako im javnost ne da mira. Mnogo je osuda i raznih priča, a s tim treba izaći na kraj", dodaje izvor za "Svet".

Дом пензионера Тузла

Gradovi i opštine

Sablasna tišina u Tuzli: Ispred Doma penzionera upaljeno 12 svijeća za žrtve požara

"Ne žele da se ova priča razvlači. Sve je predato nadležnim organima i imaju povjerenja u sistem. Vjeruju da će se sve brzo razriješiti i da će istina izaći na vidjelo", kaže sagovornik.

Podsjetimo, osoba A. K. je uhapšena zbog sumnje da je pokušala da iznudi novac od Vujadina Savića, prijeteći da će u javnost iznijeti njihove privatne poruke i fotografije.

Osoba A.K. je Vujadina Savića, kako se sumnja, ucjenjivala privatnim snimcima, a navodno mu je tražio da isplati sumu od 50.000. evra.

