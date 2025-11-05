Logo

FK Borac i Banjaluka uputili posljednji pozdrav Mladenu Žižoviću

Izvor:

ATV

05.11.2025

20:22

Komentari:

0
ФК Борац и Бањалука упутили посљедњи поздрав Младену Жижовићу
Foto: ATV

Dugo je aplauz u čast Mladena Žižovića odzvanjao Banskim dvorom. Borac i Banjaluka oprostili su se od svog trenera i nekadašnjeg igrača koji je, kako se dalo čuti, za svog života ostavio neizbrisiv trag.

Mladen Žižović bio je čovjek fudbala, ali je bio čovjek koji je život pisao djelima. Za njega u fudbalu nije bilo tajni, a porodica i prijatelji bili su mu na prvom mjestu.

Mladen Žižović biće sahranjen u četvrtak na Gradskom groblju u Bijeljini.

Opširnije u videu:

Podijeli:

Tagovi:

Mladen Žižović

FK Borac

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Омладинци ФК Борац: Побједе за Младена Жижовића

Fudbal

Omladinci FK Borac: Pobjede za Mladena Žižovića

2 h

0
Влаховић у елитном друштву

Fudbal

Vlahović u elitnom društvu

7 h

0
Зидинама Банског двора одзвањао је дуготрајан аплауз у част Младена Жижовића

Fudbal

Zidinama Banskog dvora odzvanjao je dugotrajan aplauz u čast Mladena Žižovića

7 h

0
Митровић први пут проговорио о Пиксијевом одласку

Fudbal

Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

27

Ćurić ponudio pomoć nakon tragedije u Domu penzionera

21

26

Sređivao baštu, pa ugledao neobično stvorenje

21

24

Teška saobraćajna nesreća u Sarajevu: Sudarili se automobil i kamion

21

09

Najavljen rast plata u Srpskoj za do 10 odsto

21

06

U Irskoj zaplijenjena droga vrijednosti više od tri miliona evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner