FK Borac i Banjaluka uputili posljednji pozdrav Mladenu Žižoviću

Dugo je aplauz u čast Mladena Žižovića odzvanjao Banskim dvorom. Borac i Banjaluka oprostili su se od svog trenera i nekadašnjeg igrača koji je, kako se dalo čuti, za svog života ostavio neizbrisiv trag.

Mladen Žižović bio je čovjek fudbala, ali je bio čovjek koji je život pisao djelima. Za njega u fudbalu nije bilo tajni, a porodica i prijatelji bili su mu na prvom mjestu.

Mladen Žižović biće sahranjen u četvrtak na Gradskom groblju u Bijeljini.

Opširnije u videu: