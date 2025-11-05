Omladinci FK Borac: Pobjede za Mladena Žižovića

Region se oprašta od Mladena Žižovića, a na poseban način su to uradili i omladinci FK Borac koji su danas igrali sa mostarskim Zrinjskim.

Kadetska selekcija banjalučkog kluba na teren je izašla u majicama sa likom Mladena Žižovića, a uz motiv više stigli su i do pobjede nad vršnjacima iz mostarskog kluba rezultatom 4:2.

Borčevi pioniri i juniori takođe su odmjerili snage sa Zrinjskim, a “crveno plavi” ostvarili su pobjede i u tim duelima.

Pioniri su u Banjaluci slavili sa 1:0, a juniori u Mostaru identičnim rezultatom.

"Iza nas su teški dani. Platonova ulica, Banjaluka i čitav region tuguju zbog preranog odlaska Mladena Žižovića koji je ostavio veliki trag u ovdašnjem fudbalu. Dobro znam koliko su mu značili svi dani provedeni u našem klubu, a pobjede koje je ostvario, i kao igrač, i kao trener, pamtićemo za sva vremena. Ponosan sam što su naši mladi igrači svjesni ljudske veličine Mladena Žižovića i što su mu na ovaj način uputili posljednji pozdrav. To je još jedan dokaz sa koliko ljubavi ti mladi momci igraju za naš klub i koliko im znače Borac i Banjaluka", rekao je Saša Kajkut, direktor naše omladinske škole FK Borac.