Ronaldo najavio da uskoro završava karijeru

05.11.2025

11:59

Роналдо најавио да ускоро завршава каријеру
Foto: Tanjug

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo izjavio je da će "uskoro" završiti karijeru.

On je priznao da će mu biti teško da završi karijeru, ali je naglasio da već neko vrijeme planira kako će živjeti kada prestane da se profesionalno bavi fudbalom.

- Mislim da ću biti spreman. Biće veoma teško, ali pripremam se za budućnost još od 25, 26. ili 27. godine - rekao je Ronaldo novinaru Pirsu Morganu.

Petostruki osvajač "Zlatne lopte" istakao je da ne postoji ništa što se može porediti sa adrenalinom postizanja golova u fudbalu.

- Ali sve ima početak i kraj. Imaću više vremena za sebe i porodicu, da odgajam djecu - naveo je Ronaldo, koji je 5. februara ove godine proslavio 40. rođendan.

Govoreći o bivšim klubovima, Ronaldo je priznao da i dalje prati "Mančester junajted", čiji je član bio dva puta i koji je već neko vrijeme u krizi kada se radi o fudbalskim uspjesima.

- Tužan sam, jer je to jedan od najvažnijih klubova na svijetu i to je klub koji i dalje nosim u srcu. Oni nemaju strukturu. Nadam se promjeni u sadašnjosti i budućnosti, jer je potencijal tog kluba nevjerovatan - rekao je Ronaldo, komentarišući činjenicu da je klub prošlu sezonu završio na 15. mjestu na tabeli.

On je naveo da klub nije na dobrom putu, ali da nije sve na igračima i treneru.

- /Šef stručnog štaba/ Ruben Amorim radi najbolje što može. Šta da se radi. Čuda nisu moguća - zaključio je Ronaldo.

Portugalac trenutno igra za saudijski klub "Al nasr". On je tokom karijere postigao ukupno 952 gola za klubove i reprezentaciju Portugalije, a prošlog mjeseca izjavio je da mu je cilj da postigne 1.000 golova prije završetka karijere.

