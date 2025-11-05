Logo

Održana komemoracija Mladenu Žižoviću

05.11.2025

11:06

Komemoracija povodom smrti trenera Mladena Žižovića održana je u Banskom dvoru u Banjaluci.

Brojni prijatelji, saigrači, fudbaleri i sportski radnici okupili su se da mu odaju posljednju počast i prisjete se njegovog doprinosa sportu, ali i ljudskosti kojom je zadužio sve koji su ga poznavali.

Komemoraciji je prisustvovao i predsjednik Milorad Dodik, koji se upisao u Knjigu žalosti.

- Nažalost desila se ta velika tragedija gdje smo se prije utakmice čuli i vidjeli i zezali. Uvijek ćeš ostati u mom sjećanju kao veliki radnik, veliki čovjek i veliki gospodin. Imao si veliki kvalitet, povreda je malo omela, ali si stigao do reprezentacije. Imao sam čast upoznati te kao trenera gdje smo zajedni slavili evropske uspjehe. Nažalost, prerano si otišao - rekao je Zvjezdan Misimović predsjednik Fudbalskog kluba Borac.

Mladen Žižović, trener Radničkog iz Kragujevca i bivši strateg banjalučkog Borca, preminuo je 3. novembra nakon što je doživio iznenadni kolaps pored klupe tokom prvog poluvremena utakmice srpske Superlige između Mladosti iz Lučana i Radničkog.

Sahrana fudbalera i trenera biće obavljena u četvrtak u 13 časova na Gradskom groblju u Bijeljini.

