Večeras nastupa pun Mjesec u Biku: Evo šta čeka svaki horoskopski znak

Pun Mjesec u Biku 5. novembra nosi energiju smirivanja sistema. Poslije perioda nervoze, preispitivanja, pritiska i miliona promjena koje su se događale i u glavi i u srcu, ovo je trenutak koji nas vraća na osnovu: šta nam stvarno treba da bismo se osjećali sigurno.

Bik je znak zemlje, stabilnosti, hrane, tijela, rutine, doma i svega što gradimo dugoročno. Nema brzine, nema afekta, nema prenemaganja. Ovo je ono: sjedite, udahnite i pogledajte šta je zaista tvoje, a šta vam je samo nametnuto.

Ovaj pun Mjesec svijetli direktno na naše prioritete. Ko nam je važan. Kome dajemo vrijeme. Na šta trošimo energiju. Da li radimo zbog sebe ili zbog tuđih očekivanja. I da li smo naučili da cijenimo ono što već imamo, umjesto da jurimo za onim što mislimo da nam fali.

Svi znakovi osjećaju istu lekciju, samo kroz druge teme: mir se gradi iznutra, a ne spolja.

OVAN

Ovaj Mjesec vam drži reflektor na temu samovrednovanja. Možda preispitujete novac, posao ili način na koji pokazujete svoju snagu. Ako se javi impuls da sve promijenite preko noći, stanite. Prije nego što bacite sve, zapitajte se: da li problem dolazi spolja ili iz osjećaja da morate stalno da dokazujete da ste dovoljno dobri.

Savjet: Umjesto akcije, izaberite prisustvo. Ne morate odmah da djelujete.

BIK

Pun Mjesec je direktno u vašem znaku. Ovo je zatvaranje jednog životnog kruga. Vidite jasno koliko ste se promijenili. Ne morate više da se dokazujete, dovoljno je da priznate sebi šta vam više ne prija i da to pustite. Vaše strpljenje je bilo testirano. Sada dobijate rezultate.

Savjet: Ne jurite dalje. Zastanite i budite ponosni na to što ste preživjeli.

BLIZANCI

Vaš nervni sistem traži pauzu. Može vam se spavati, može da vam se ćuti, može da vam se nestaje iz svega. I to je normalno. Intuicija radi jače nego logika. Pustite je. Snovi, tišina i povlačenje trenutno su najzdraviji izbor.

Savjet: Ne bježite od tišine. Ona zna šta vam treba.

RAK

Odnosi sa prijateljima i krugom ljudi dolaze pod lupom. Ko vas podržava, a ko vas samo drži jer mu treba vaša energija. Nemojte se osjećati loše ako prekinete kontakt sa nekim. To je samo život koji se mijenja.

Savjet: Odaberite ljude pored kojih se osjećate lakše, ne teže.

LAV

Karijera, status, ambicije. Ovo je trenutak razjašnjenja. Moguće je priznanje ili situacija koja vam jasno pokaže koliko vrijedite. Ali ne ulazite u dokazivanje, ego borbe ili nadmudrivanje. Vaš rad priča sam.

Savjet: Ne tražite aplauz. Znate već koliko ste jaki.

DJEVICA

Ovaj Mjesec vas otvara. Nove ideje, nove perspektive, nova znanja. Možda menjate uvjerenje koje ste godinama držali kao istinu. Dopuštate sebi da se razvijate bez rigidnosti. To je ogromno.

Savjet: Znanje je ono što primjenite, ne ono što samo pročitate.

VAGA

Transformacija, ali stvarna. Ne teoretska. Ne u glavi. Ovo je skidanje stare kože. Možda raskid, oproštaj, otplata nečega, čišćenje emocija. Sve što odlazi, odlazi zato što je preraslo svoj rok trajanja.

Savjet: Ne držite se onoga što boli samo zato što vam je poznato.

ŠKORPIJA

Odnosi. Ljubavni, porodični, prijateljski. Sve što je bilo prećutano izlazi sada. Možda razgovor koji se odlagao godinama. Možda priznanje. Možda kraj. Možda nova iskrenost. Važno je jedno: govorite istinu, ali slušajte zauzvrat.

Savjet: Ne dižite zidove. Taj luksuz vas je već previše koštao.

STRIJELAC

Tijelo vam priča. Ritam života vam priča. Ne možete više da živite u haosu. Raspored, rutina, navike, san. Kada sredite male stvari, velike same legnu na svoje mjesto.

Savjet: Stabilnost nije dosadna. Ona je sloboda.

JARAC

Vraća se kreativnost, osjećaj radosti, ljubav, igra, spontanost. Ako ste tvrdoglavo gurali kroz život, sad vam se vraća malo svjetlosti. Ne morate stalno da budete jaki. Nekad je snaga u tome da se opustite.

Savjet: Pokažite nježnost. Ona vas čini većim, ne slabijim.

VODOLIJA

Dom i porodica. Ne spolja, nego unutra. Mjesto gdje odlazite da budete svoji. Moguće je rješavanje starih porodičnih rana ili uređivanje prostora da se osjećate sigurnije. Red u kući je red u glavi.

Savjet: Napravite sebi dom koji liči na vas, ne na očekivanja drugih.

RIBE

Razgovor, poruke, istina. Stvari se izgovaraju. Maske padaju. Možda završavate projekat, možda završavate odnos, ali konačno vidite jasno. Govorite iskreno, ali mekano. Vaše riječi mogu da liječe.

Savjet: Riječi su energija. Koristite ih svjesno.

(Ona.rs)