Dramatične promjene u Sahari, naučnici šokirani

Naučnici upozoravaju da bi se jedno od najsušnijih mjesta na Zemlji – Sahara – do kraja 21. vijeka moglo dramatično promijeniti.
Novo istraživanje objavljeno u časopisu Climate and Atmospheric Science predviđa da će ovaj pustinjski region dobijati do 75 odsto više padavina u odnosu na istorijski prosjek.
Sahara, koja godišnje dobija tek oko 7,5 centimetara kiše, mogla bi u budućnosti postati znatno vlažnija, zajedno s dijelovima jugoistočne i centralno-južne Afrike.
Riječ je o posljedicama ekstremnih klimatskih promjena, koje bi mogle promijeniti čitave ekosisteme i načine života na kontinentu.
– Promjene u obrascima padavina uticaće na milijarde ljudi, u Africi i van nje. Moramo planirati kako se nositi s tim, od upravljanja poplavama do razvoja kultura otpornih na sušu – rekao je Tijeri Ndetacin Taguela, klimatolog sa Univerziteta Ilinoj i vodeći autor studije.
Istraživanje se temelji na 40 klimatskih modela koji su simulirali padavine u Africi do kraja vijeka.
U oba scenarija – s umjerenim i visokim emisijama gasova staklene bašte – količina padavina značajno raste širom kontinenta.
- Sahara: +75% padavina
- Jugoistočna Afrika: +25%
- Centralno-južna Afrika: +17%
- Jugozapadna Afrika: −5% (više suše)
– Projekcije pokazuju da će Sahara dobijati gotovo dvostruko više kiše nego ranije, što je iznenađujuće za tako suv region. Ipak, i dalje postoji velika neizvjesnost u tačnim brojkama – objašnjava Taguela.
Porast temperature znači da vazduh može zadržati više vlage, što dovodi do obilnijih padavina u pojedinim regijama.
Istovremeno, promjene u atmosferskim strujanjima mogu uzrokovati da neki dijelovi Afrike postanu još vlažniji, a drugi još sušniji.
– Razumijevanje ovih fizičkih mehanizama ključno je za kreiranje strategija koje će pomoći državama da se prilagode i sušnijoj i vlažnijoj budućnosti – zaključuje Taguela.
