Dramatične promjene u Sahari, naučnici šokirani

05.11.2025

11:26

Драматичне промјене у Сахари, научници шокирани
Foto: Pexel/Greg Gulik

Naučnici upozoravaju da bi se jedno od najsušnijih mjesta na Zemlji – Sahara – do kraja 21. vijeka moglo dramatično promijeniti.

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Climate and Atmospheric Science predviđa da će ovaj pustinjski region dobijati do 75 odsto više padavina u odnosu na istorijski prosjek.

Mijenja se lice Afrike

Sahara, koja godišnje dobija tek oko 7,5 centimetara kiše, mogla bi u budućnosti postati znatno vlažnija, zajedno s dijelovima jugoistočne i centralno-južne Afrike.

Riječ je o posljedicama ekstremnih klimatskih promjena, koje bi mogle promijeniti čitave ekosisteme i načine života na kontinentu.

Faraon-18092025

Kultura

Otvoren Veliki egipatski muzej: Prvi put od otkrića izložena cijela Tutankamonova grobnica

– Promjene u obrascima padavina uticaće na milijarde ljudi, u Africi i van nje. Moramo planirati kako se nositi s tim, od upravljanja poplavama do razvoja kultura otpornih na sušu – rekao je Tijeri Ndetacin Taguela, klimatolog sa Univerziteta Ilinoj i vodeći autor studije.

Više kiše, ali i više neizvjesnosti

Istraživanje se temelji na 40 klimatskih modela koji su simulirali padavine u Africi do kraja vijeka.

U oba scenarija – s umjerenim i visokim emisijama gasova staklene bašte – količina padavina značajno raste širom kontinenta.

- Sahara: +75% padavina

- Jugoistočna Afrika: +25%

- Centralno-južna Afrika: +17%

- Jugozapadna Afrika: −5% (više suše)

– Projekcije pokazuju da će Sahara dobijati gotovo dvostruko više kiše nego ranije, što je iznenađujuće za tako suv region. Ipak, i dalje postoji velika neizvjesnost u tačnim brojkama – objašnjava Taguela.

Klima u preokretu

Porast temperature znači da vazduh može zadržati više vlage, što dovodi do obilnijih padavina u pojedinim regijama.

Istovremeno, promjene u atmosferskim strujanjima mogu uzrokovati da neki dijelovi Afrike postanu još vlažniji, a drugi još sušniji.

– Razumijevanje ovih fizičkih mehanizama ključno je za kreiranje strategija koje će pomoći državama da se prilagode i sušnijoj i vlažnijoj budućnosti – zaključuje Taguela.

Sahara

Klimatske promjene

padavine

