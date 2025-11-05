Jezivo vjerovanje za 5. novembar: Ako ovo uradite na dan Svetog Jakova, stiže kazna!

Danas pravoslavni vjernici slave Svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog, sveca poznatog po svojoj pravednosti i smirenju. Vjeruje se da ko danas prekrši običaj, navlači nesreću u kuću, dok onaj koji ga ispoštuje, dobija Božji blagoslov.

Ko je bio Sveti Jakov: brat Gospodnji i stub vjere

Sveti Jakov, sin pravednog Josifa, hranitelja Presvete Bogorodice, bio je među prvima koji su širili Hristovu vjeru. Narod ga je zvao Jakov Pravedni, jer je živio skromno i uvijek branio siromašne.

Učio je da poniznost vrijedi više od bogatstva, a da gordost vodi u propast.

“Bogataši se naslađuju na zemlji, ali njihova će nevolja doći”, govorio je Sveti Jakov, upozoravajući da „svaki cvijet travni uvene kad ga sunce sprži“.

Vapaj radnika koji dopire do Boga

Sveti Jakov je oštro osuđivao one koji ne plaćaju radnike i zarađuju na tuđem znoju:

“Vapaji žetelaca dođoše do ušiju Gospoda Savaota.”

Poručivao je da će nepravda biti kažnjena, a da su “siromasi ovoga svijeta bogati vjerom i nasljednici Carstva nebeskog”.

Mučeništvo i oproštaj na kraju života

Pred Pashu, jevrejske starešine su ga natjerale da se popne na hram i govori protiv Hrista. Umjesto toga, on je pred svima ispovedio veru u Sina Božjeg.

Zbog toga su ga zbacili s krova, ali je i ranjen kleknuo i pomolio se za svoje mučitelje:

“Gospode, oprosti im, jer ne znaju šta čine.”

Umro je u 63. godini i zauvek ostao simbol praštanja i čiste vere.

Narodni običaji i vjerovanja za 5. novembar

Na današnji dan veruje se da ne treba psovati, ogovarati niti se svađati, jer sve izgovorene riječi nose snažnu energiju.

Takođe, treba oprostiti zlim jezicima i zatražiti mir u srcu. Ko danas oprašta - vjeruje se da ga očekuje blagostanje tokom cijele godine.