Turci u smjesu za prženice uvijek dodaju jedan sastojak: Sočnije su, mekše i vazdušastije

05.11.2025
09:55
Komentari:0
Prženice su nekada bile način da se iskoristi hljeb od juče, danas su omiljena hrana koji spaja generacije. U njima ima nečeg posebnog, baš kao u svakom malom zadovoljstvu koje ne zahtijeva mnogo, a daje osećaj doma i topline.
Kod nas se prženice prave na klasičan način, nema tu mnogo filozofije, međutim, u turskoj kuhinji u recept je uključen jedan poseban sastojak koji ih čini još mekšim, vazdušastijim i aromatičnijim.
Osnovni recept za prženice svima je poznat: hljeb, jaja, mlijeko i malo soli. Međutim, Turci u smjesu dodaju jogurt, što testu daje posebnu mekoću i čini da prženice budu lagane, prozračne i punog ukusa. Jogurt ujedno pomaže da se hljeb ravnomjerno natopi, a prženice ostanu sočne i poslije pečenja.
A evo i detaljne pripreme…
Umutite jaja sa malo mleka i kašikom, dve jogurta.
Dodajte prstohvat soli i po želji začine – biber, origano ili sitno sjeckani peršun.
Hljeb umočite u smjesu i pecite na umjerenoj vatri dok ne porumeni sa obje strane.
Rezultat su prženice koje su spolja hrskave, a iznutra mekane i penaste.
Jogurt daje blagu kiselkastu notu preženicama koja se savršeno slaže sa slanim dodacima kao što je sir, ali i sa slatkim varijantama – medom, džemom ili voćem.
Najnovije
Najčitanije
12
50
12
50
12
48
12
43
12
35
Trenutno na programu