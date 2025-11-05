Logo

Turci u smjesu za prženice uvijek dodaju jedan sastojak: Sočnije su, mekše i vazdušastije

05.11.2025

09:55

Прженице
Foto: Youtube/ screenshot

Prženice su nekada bile način da se iskoristi hljeb od juče, danas su omiljena hrana koji spaja generacije. U njima ima nečeg posebnog, baš kao u svakom malom zadovoljstvu koje ne zahtijeva mnogo, a daje osećaj doma i topline.

Kod nas se prženice prave na klasičan način, nema tu mnogo filozofije, međutim, u turskoj kuhinji u recept je uključen jedan poseban sastojak koji ih čini još mekšim, vazdušastijim i aromatičnijim.

Kako Turci prave prženice?

Osnovni recept za prženice svima je poznat: hljeb, jaja, mlijeko i malo soli. Međutim, Turci u smjesu dodaju jogurt, što testu daje posebnu mekoću i čini da prženice budu lagane, prozračne i punog ukusa. Jogurt ujedno pomaže da se hljeb ravnomjerno natopi, a prženice ostanu sočne i poslije pečenja.

A evo i detaljne pripreme…

Umutite jaja sa malo mleka i kašikom, dve jogurta.

Dodajte prstohvat soli i po želji začine – biber, origano ili sitno sjeckani peršun.

Hljeb umočite u smjesu i pecite na umjerenoj vatri dok ne porumeni sa obje strane.

Rezultat su prženice koje su spolja hrskave, a iznutra mekane i penaste.

Jogurt daje blagu kiselkastu notu preženicama koja se savršeno slaže sa slanim dodacima kao što je sir, ali i sa slatkim varijantama – medom, džemom ili voćem.

Hrana

