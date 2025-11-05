Logo

Ovo će biti najsrećniji znak u 2026. godini

Izvor:

Informer

05.11.2025

07:01

Komentari:

0
Ово ће бити најсрећнији знак у 2026. години
Foto: Pexels

Lav će u 2026. godini biti jedan od najsrećnijih znakova Zodijaka, jer u julu Jupiter, planeta sreće i blagostanja ulazi u njegov znak.

To predstavlja početak jednog od najvažnijih ciklusa u posljednjih 12 godina za Lavove.

Lična moć i šansa za napredak

Jupiter u Lavu donosi samopouzdanje, šanse za napredak i osjećaj lične moći. Lavovi će konačno moći da zablistaju punim sjajem, ali i privuku pažnju, priznanje i nagrade koje su čekali. Sve što su do sada gradili, trud koji su ulagali, počinje da daje rezultate.

Евро паре новац

Zanimljivosti

Kraj mjeseca donosi nezamislivo bogatstvo za ova 3 znaka

Sreća dolazi kroz ljubav, kreativnost, putovanja, pa čak i kroz neplanirane životne preokrete koji im otvaraju nova vrata.

San se ostvaruje

Za mnoge Lavove ovo će biti godina u kojoj se rađa novi životni pravac, što znači da mogu da promene posao, uđu u brak, presele se ili ostvare san koji su dugo odlagali. Jupiter im vraća vjeru u sebe, podiže im energiju i čini da sve ide lakše.

Drugim riječima, od jula 2026. godine Lav konačno ulazi u svoj zlatni trenutak, odnosno period sreće, optimizma i velikih ličnih pobjeda.

(informer)

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

lav

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

10 мртвих у Тузли

Hronika

10 mrtvih u Tuzli

6 h

0
Емисија "Битно" о одлуци Уставног суда

BiH

''Bitno'': Stručnjaci o odluci Ustavnog suda

12 h

0
Новак Ђоковић забринуо све навијаче: ''Одакле му та информација''

Tenis

Novak Đoković zabrinuo sve navijače: ''Odakle mu ta informacija''

13 h

0
Душан Влаховић

Fudbal

Vlahović donio bod Juventusu – Bajern i poslije Pariza perfektan

13 h

0

Više iz rubrike

Ученик нацртао нешто што само Балканци разумију

Zanimljivosti

Učenik nacrtao nešto što samo Balkanci razumiju

14 h

0
Ево због чега се мушкарцима цијепа мајица када добију дијете

Zanimljivosti

Evo zbog čega se muškarcima cijepa majica kada dobiju dijete

15 h

0
Необичан развод: Муж плаћа алиментацију за мачке

Zanimljivosti

Neobičan razvod: Muž plaća alimentaciju za mačke

15 h

0
Евро паре новац

Zanimljivosti

Kraj mjeseca donosi nezamislivo bogatstvo za ova 3 znaka

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

13

00

Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner