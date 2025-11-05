Ovo će biti najsrećniji znak u 2026. godini

Lav će u 2026. godini biti jedan od najsrećnijih znakova Zodijaka, jer u julu Jupiter, planeta sreće i blagostanja ulazi u njegov znak.

To predstavlja početak jednog od najvažnijih ciklusa u posljednjih 12 godina za Lavove.

Lična moć i šansa za napredak

Jupiter u Lavu donosi samopouzdanje, šanse za napredak i osjećaj lične moći. Lavovi će konačno moći da zablistaju punim sjajem, ali i privuku pažnju, priznanje i nagrade koje su čekali. Sve što su do sada gradili, trud koji su ulagali, počinje da daje rezultate.

Sreća dolazi kroz ljubav, kreativnost, putovanja, pa čak i kroz neplanirane životne preokrete koji im otvaraju nova vrata.

San se ostvaruje

Za mnoge Lavove ovo će biti godina u kojoj se rađa novi životni pravac, što znači da mogu da promene posao, uđu u brak, presele se ili ostvare san koji su dugo odlagali. Jupiter im vraća vjeru u sebe, podiže im energiju i čini da sve ide lakše.

Drugim riječima, od jula 2026. godine Lav konačno ulazi u svoj zlatni trenutak, odnosno period sreće, optimizma i velikih ličnih pobjeda.

