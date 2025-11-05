10 mrtvih u Tuzli

Broj stradalih u stravičnom požaru koji je izbio sinoć u Domu penzionera u Tuzli porastao je na deset, a povrijeđenih ima takođe sve više.

Za sada nije poznat tačan broj hospitalizovanih pacijenata, s obzirom da ih sve više pristiže na UKC Tuzla.

Prema nezvaničnim informacijama, najmanje 20 osoba je povrijeđeno, od kojih je nekoliko u teškom stanju.

Podsjećamo, požar je izbio sinoć, nešto prije 21 sat, a na terenu su policija, medicinsko osoblje i vatrogasci.

Fotoreporter „Avaza“ nalazi se na terenu, gdje je razgovarao i sa štićenicama Doma koje su veoma uplašene.

Ruža Gajić je ispričala da je ona legla, a onda je čula da nešto puca.

- Ne znam da li su prostori ostali otvoreni ili su popucali, na trećem sam spratu. Odmah sam zvala recepciju, nisam je mogla dobiti. Ona sam pogledala kroz prozor i vidjela da nešto pada. Neko se onda pojavio i pitao jesmo li ugroženi, rekla sam da nisam, čuje mi se dim, kisne, ne znam ni jesu li prozori ispravni - ispričala je.