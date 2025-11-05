Logo

10 mrtvih u Tuzli

Izvor:

Avaz

05.11.2025

06:52

Komentari:

0
10 мртвих у Тузли
Foto: Anadolu/Ahmet Besic

Broj stradalih u stravičnom požaru koji je izbio sinoć u Domu penzionera u Tuzli porastao je na deset, a povrijeđenih ima takođe sve više.

Za sada nije poznat tačan broj hospitalizovanih pacijenata, s obzirom da ih sve više pristiže na UKC Tuzla.

Prema nezvaničnim informacijama, najmanje 20 osoba je povrijeđeno, od kojih je nekoliko u teškom stanju.

Podsjećamo, požar je izbio sinoć, nešto prije 21 sat, a na terenu su policija, medicinsko osoblje i vatrogasci.

Fotoreporter „Avaza“ nalazi se na terenu, gdje je razgovarao i sa štićenicama Doma koje su veoma uplašene.

Ruža Gajić je ispričala da je ona legla, a onda je čula da nešto puca.

- Ne znam da li su prostori ostali otvoreni ili su popucali, na trećem sam spratu. Odmah sam zvala recepciju, nisam je mogla dobiti. Ona sam pogledala kroz prozor i vidjela da nešto pada. Neko se onda pojavio i pitao jesmo li ugroženi, rekla sam da nisam, čuje mi se dim, kisne, ne znam ni jesu li prozori ispravni - ispričala je.

Podijeli:

Tagovi:

Tuzla

požar

Dom penzionera

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пожар у Тузли

Hronika

Raste broj mrtvih u jezivom požaru u Domu u Tuzli

14 h

0
Објављене ранг листе за стипендије Града Бањалука

Banja Luka

Objavljene rang liste za stipendije Grada Banjaluka

14 h

0
Кнежевић за АТВ: Питање хијерархије правних прописа у БиХ - кључна ствар

BiH

Knežević za ATV: Pitanje hijerarhije pravnih propisa u BiH - ključna stvar

14 h

0
Ф-16 Фајтинг Фалкон

Svijet

Balkanska zemlja kupuje 18 aviona F-16 za jedan evro

13 h

0

Više iz rubrike

Пожар у Тузли

Hronika

Raste broj mrtvih u jezivom požaru u Domu u Tuzli

14 h

0
Тузла пожар Дом пензионера

Hronika

Tragedija u Domu penzionera: Najmanje sedam stradalih u stravičnom požaru

14 h

0
Пожар у Тузли

Hronika

Potresni snimci evakuacije iz Doma penzionera u BiH koji je zahvatio požar

15 h

0
Пожар Тузла Дом пензионера

Hronika

Detalji nakon požara u Domu penzionera: Tri osobe prevezene u bolnicu zbog trovanja ugljenmonoksidom

15 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner