Tragedija u Domu penzionera: Najmanje sedam stradalih u stravičnom požaru

Izvor:

Avaz

04.11.2025

22:41

Komentari:

0
Тузла пожар Дом пензионера
Foto: YouTube/Screenshot/Avaz TV

Sedam osoba večeras je smrtno stradalo nakon požara koji je izbio u Domu penzionera u Tuzli, potvrđeno je za portal „Avaza“.

Moguće je da broj bude i veći.

Пожар у Тузли

Hronika

Potresni snimci evakuacije iz Doma penzionera u BiH koji je zahvatio požar

Kako je potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, ekipe su na terenu.

Tagovi:

Tuzla

Dom penzionera

požar

