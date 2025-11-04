Tragedija u Domu penzionera: Najmanje sedam stradalih u stravičnom požaru

Izvor:
04.11.2025
Sedam osoba večeras je smrtno stradalo nakon požara koji je izbio u Domu penzionera u Tuzli, potvrđeno je za portal „Avaza“.
Moguće je da broj bude i veći.
Kako je potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, ekipe su na terenu.
