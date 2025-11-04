Logo

U Domu penzionera u Tuzli izbio požar: Nastala panika među štićenicima i osobljem

Izvor:

Avaz

04.11.2025

21:34

Дом Пензионера Тузла пожар
Foto: YouTube/Screenshot/Avaz TV

U Domu penzionera u Tuzli večeras je izbio požar koji je izazvao paniku među štićenicima i osobljem.

Kako je potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, ekipe su na terenu.

илу-мачка-09102025

Zanimljivosti

Neobičan razvod: Muž plaća alimentaciju za mačke

- Možemo potvrditi da ima požar. U toku je lokalizacija. Nemamo za sada više informacija- rečeno je kratko za portal „Avaza“ iz Operativnog centra MUP-a TK.

Više informacija biće poznato kasnije.

