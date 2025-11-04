U Domu penzionera u Tuzli izbio požar: Nastala panika među štićenicima i osobljem

Izvor:
Avaz
04.11.2025
21:34
Komentari:0
U Domu penzionera u Tuzli večeras je izbio požar koji je izazvao paniku među štićenicima i osobljem.
Kako je potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, ekipe su na terenu.
Zanimljivosti
Neobičan razvod: Muž plaća alimentaciju za mačke
- Možemo potvrditi da ima požar. U toku je lokalizacija. Nemamo za sada više informacija- rečeno je kratko za portal „Avaza“ iz Operativnog centra MUP-a TK.
Više informacija biće poznato kasnije.
Najnovije
Najčitanije
13
33
13
16
13
12
13
10
13
07
Trenutno na programu