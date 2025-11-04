U Domu penzionera u Tuzli izbio požar: Nastala panika među štićenicima i osobljem

U Domu penzionera u Tuzli večeras je izbio požar koji je izazvao paniku među štićenicima i osobljem.

Kako je potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, ekipe su na terenu.

- Možemo potvrditi da ima požar. U toku je lokalizacija. Nemamo za sada više informacija- rečeno je kratko za portal „Avaza“ iz Operativnog centra MUP-a TK.

Više informacija biće poznato kasnije.