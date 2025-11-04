Određen pritvor policajcu osumnjičenom za polnu zloupotrebu maloljetnice

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor policajcu Amaru Turčalu, osumnjičenom za polnu zloupotrebu maloljetnice.

On se sumnjiči za Krivično djelo Polna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina iz člana 210d. stav (2) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ F BiH).

"Pritvor se određuje iz zakonskih razloga propisanih članom 146. stav (1) tačka c) ZKP FBiH, koji može trajati najduže 1 (jedan) mjesec, odnosno do 02.12.2025. godine ili do drugačije odluke suda", saopšteno je iz Suda.