Logo

Određen pritvor policajcu osumnjičenom za polnu zloupotrebu maloljetnice

Izvor:

ATV

04.11.2025

15:50

Komentari:

0
Илустрација
Foto: ATV

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor policajcu Amaru Turčalu, osumnjičenom za polnu zloupotrebu maloljetnice.

On se sumnjiči za Krivično djelo Polna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina iz člana 210d. stav (2) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ F BiH).

"Pritvor se određuje iz zakonskih razloga propisanih članom 146. stav (1)  tačka c) ZKP FBiH, koji može trajati najduže 1 (jedan) mjesec, odnosno do 02.12.2025. godine ili do drugačije odluke suda", saopšteno je iz Suda.

Podijeli:

Tagovi:

Pritvor

zlostavljanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Због тешке несреће саобраћај обустављен у овом дијелу БиХ

Hronika

Zbog teške nesreće saobraćaj obustavljen u ovom dijelu BiH

22 h

0
Спремно 50.000 КМ: Прилика за студенте у Српској

Republika Srpska

Spremno 50.000 KM: Prilika za studente u Srpskoj

22 h

0
Болница Фоча

Društvo

Studentkinja izliječena od tifusa puštena na kućno liječenje

22 h

0
Политичарима у БиХ више нема кафе за 0,8 нити кромпира за 1 КМ

Ekonomija

Političarima u BiH više nema kafe za 0,8 niti krompira za 1 KM

22 h

0

Više iz rubrike

Због тешке несреће саобраћај обустављен у овом дијелу БиХ

Hronika

Zbog teške nesreće saobraćaj obustavljen u ovom dijelu BiH

22 h

0
Катарина Глигоријевић

Hronika

Ovo je Srpkinja čije tijelo je pronađeno u zamrzivaču

22 h

0
Кујовић поново осуђен на осам година затвора због смрти супружника Хршум

Hronika

Kujović ponovo osuđen na osam godina zatvora zbog smrti supružnika Hršum

22 h

0
Хорор у Србији: Тијело жене пронађено у замрзивачу

Hronika

Horor u Srbiji: Tijelo žene pronađeno u zamrzivaču

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

33

Nudeći podsticaje prevarant oštetio poljoprivrednike za 14.700 KM

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner