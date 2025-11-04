Logo

Zbog teške nesreće saobraćaj obustavljen u ovom dijelu BiH

04.11.2025

15:32

Због тешке несреће саобраћај обустављен у овом дијелу БиХ
Foto: ATV

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu M-17 Bijela - Potoci kod Mostara zbog saobraćajne nesreće.

Kako je rečeno iz MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona, došlo je do sudara dva vozila.

Republika Srpska

Spremno 50.000 KM: Prilika za studente u Srpskoj

U nesreći su povrijeđene dvije osobe koje se trenutno nalaze u bolnici.

Kako se ističe, načinjena je i veća materijalna šteta na jednom od vozila.

Болница Фоча

Društvo

Poznato stanje studentkinje koja je izliječena od tifusa

Kako je navedeno iz BIHAMK, obustava saobraćaja će trajati do završetka policijskog uviđaja, prenosi Kliks.

