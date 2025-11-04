Zbog teške nesreće saobraćaj obustavljen u ovom dijelu BiH

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu M-17 Bijela - Potoci kod Mostara zbog saobraćajne nesreće.

Kako je rečeno iz MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona, došlo je do sudara dva vozila.

U nesreći su povrijeđene dvije osobe koje se trenutno nalaze u bolnici.

Kako se ističe, načinjena je i veća materijalna šteta na jednom od vozila.

Kako je navedeno iz BIHAMK, obustava saobraćaja će trajati do završetka policijskog uviđaja, prenosi Kliks.