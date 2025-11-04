Logo

Hoće li zbog goriva da poskupi i brašno?

Izvor:

Srpskainfo

04.11.2025

15:13

Komentari:

0
Хоће ли због горива да поскупи и брашно?

Cijene hrane u Srpskoj konstantno rastu. Krenula su i poskupljenja goriva, a litar je prije par dana otišao gore za 5 feninga.

Po najavama distributera, uskoro slijedi novo poskupljenje, koje će, takođe, iznositi 5 feninga po litru.

Sud cekic 1

Hronika

Amir Kujović osuđen na osam godina zatvora!

Cijena brašna u Srpskoj dugo je stabilna, ali su poskupljenja goriva razdrmala i mlinare, pa ne isključuju mogućnost da će otići i cijena ove osnovne životne namirnice.

Trenutno, vreća od 25 kilograma brašna tip 500 u Srpskoj u prosjeku košta 22,5 KM.

"Ako cijena goriva nastavi da raste, pa još poskupi struja, neće mirovati ni cijena brašna. Zasad neće biti nikakvih korekcija, ali, ako poskupljenja pomenutih roba nastave, nije isključeno da ćemo u dogledno vrijeme morati praviti nove cijene", poručuju mlinari.

Полиција Србија

Hronika

Horor u Srbiji: Tijelo žene pronađeno u zamrzivaču

Podsjetimo, litar dizela na pumpama u Banjaluci, nakon pomenutog poskupljenja od 5 feninga, u prosjeku košta 2,34 KM, tačnije, od 2,31 do 2,37 KM.

Cijena benzina kreće se od 2,29 do 2,37 KM.

"Ako cijene na svjetskoj berzi ostanu nepromijenjene, odnosno, ako ne krenu da padaju, dizel i benzin u Srpskoj narednih dana će da poskupe za još oko 5 feninga, tako da će litar koštati preko 2,4 KM. Naime, pumpe nove količine nabavljaju po novim, višim cijenama, što utiče na cijene benzina i dizela kod nas", poručili su za "Srpskainfo" iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske.

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

