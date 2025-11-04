Logo

Uhvaćena zmija u dvorištu osnovne škole

04.11.2025

14:35

Ухваћена змија у дворишту основне школе

U dvorištu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju pomoćni radnici primijetili su zmiju i odmah alarmirali zaposlene koji su u pomoć pozvali poznatog srpskog zmijolovca Vladicu Stankovića.

Iskusni Vladica Stanković jutros je iz šahte u dvorištu Osnovne škole s lakoćom izvukao zmiju, kako kaže, dugačku oko jedan metar.

''Zvali su me iz škole i rekli da su primijetili zmiju u školi i da se sakrila u šahtu. U pitanju je neotrovna zmija, stepski smuk, dugačka do jednog metra'', otkriva Vladica za Blic.

Kako ističe, normalno je u ovom vremenskom periodu da ih ima.

Gdje se sve kriju zmije u Srbiji

''Malo je zahladnilo i polako se zmije pripremaju za brumaciju, ulaze u zimski san. One su hladnokrvne životinje i traže mjesta gdje je temperatura iznad nule. Kriju se u šahtove, u rupe od glodara, u bunarima, podrumima, u starim kućama, posebno od kamena'', otkriva Vladica.

Владица Станковић zmija

Zanimljivosti

"Nisu znali o kojoj vrsti se radi": Izvukao ogromnu zmiju iz kuće

U trenutku kada je uhvatio zmiju u dvorištu osnovne škole u Vranju, Vladica kaže da tada djeca nisu bila prisutna, već su bila u učionicama, ipak, svi koji ih vide obično paniče.

''Svi paniči, taj strah je uvijek prisutan'', dodaje na kraju.

