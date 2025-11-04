Logo

Mladić (23) silovao djevojčicu mlađu od 14 godina

04.11.2025

10:12

Младић (23) силовао дјевојчицу млађу од 14 година
Policija je uhapsila M. N. (23), osumnjičenog da je silovao dijete mlađe od 14 godina.

On je sproveden dežurnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu radi saslušanja, u toku kog je iznio svoju odbranu.

Tužilaštvo je, nakon toga, sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu podnijelo prijedlog za određivanje pritvora, kako osumnjičeni ostankom na slobodi ne bi uticao na svjedoke i žrtvu, ali i kako u kratkom vremenskom roku ne bi ponovio krivično djelo.

судница

Svijet

Silovatelj umjesto iza rešetaka završio na rehabilitaciju

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se stavlja na teret da je na teritoriji opštine Sečanj prinudio na obljubu maloljetnu oštećenu, odnosno dijete koje je mlađe od 14 godina.

''U toku istrage prikupiće se svi dokazi i podaci kako bi javni tužilac mogao odlučiti da li će podići optužnicu ili obustaviti postupak“, navelo je tužilaštvo.

Za krivično djelo silovanje, koje se M. N. stavlja na teret, zaprijećena je kazna zatvora od najmanje deset godina ili doživotni zatvor.

(Dnevnik)

Silovanje

Djevojčica

pedofil

Zrenjanin

