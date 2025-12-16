Logo
Large banner

Loto rezultati: Ovo su brojevi izvučeni u 99. kolu

Autor:

Stevan Lulić

16.12.2025

20:13

Komentari:

0
Лото / Лутрија
Foto: ATV

U 99. kolu igre Loto, koju zajedno organizuju lutrije Republike Srpske i Srbije, nije izvučen glavni dobitak od oko 5 miliona maraka.

Broje izvučeni u ovom kolu su 37, 13, 20, 6, 26, 9 i 10.

Samo jedan igrač bio je "štela", a njemu je falio broj 33, međutim umjesto njega izvučena je desetka.

Loto plus vrijedan 2.470.000 KM

Igra Loto plus u 99. kolu nosila je sa sobom 2.470.000 KM, a ni ovaj dobitak nije izvučen.

U Loto plus su izvučeni brojevi 39, 25, 5, 26, 7, 3 i 4.

Nažalost, niko od igrača nije imao pomenutu kombinaciju na svom tiketu.

Džoker

Izvučen je i Džoker broj koji je glasio 951744, a ni ovdje nije bilo glavne nagrade.

Inače, Džoker je bio vrijedan čak 150.000.

U Ekstra šansi dodijeljen je peti luksuzni automobil pežo 5008.

Dobitni listić nosio je broj 01-01883-50-6-25-00170.

Srećni dobitnik ovog automobila listić je uplatio u Prokuplju.

Podijeli:

Tagovi:

Lutrija Republike Srpske

Loto

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Avion

Srbija

Preminuo na letu Čikago-Beograd: Supruga traži putnika koji je sjedio pored njega

1 h

0
Гдје ће политичари, а гдје грађани за Нову годину?

Društvo

Gdje će političari, a gdje građani za Novu godinu?

2 h

0
Сарајево најзагађенији град на свијету: Ево када се очекује побољшање

Gradovi i opštine

Sarajevo najzagađeniji grad na svijetu: Evo kada se očekuje poboljšanje

2 h

0
Најљепши гол 2025. године

Fudbal

Izabran najljepši gol 2025: Pogledajte majstoriju

2 h

0

Više iz rubrike

Гдје ће политичари, а гдје грађани за Нову годину?

Društvo

Gdje će političari, a gdje građani za Novu godinu?

2 h

0
Многи Срби праве једну грешку: Ево како треба да изгледа трпеза за Светог Николу

Društvo

Mnogi Srbi prave jednu grešku: Evo kako treba da izgleda trpeza za Svetog Nikolu

2 h

0
Бањалука, загађење ваздуха

Društvo

Zagađen vazduh prijetnja hroničnim bolesnicima

2 h

0
Хиљаде страних радника долази у БиХ: Утврђена квота дозвола

Društvo

Hiljade stranih radnika dolazi u BiH: Utvrđena kvota dozvola

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

56

Ovo je najhladniji grad na svijetu: Evo kako se stanovnici oblače za izlazak iz kuće na -50

21

54

Ljekar Metjua Perija osuđen na kućni pritvor

21

39

Dječaka silovala žena (55) kod koje je stanovao sa majkom: Zlostavljanje trajalo deset godina

21

33

Prvi let iz Evrope u Bagdad nakon 35 godina

21

30

Sutra se slavi Sveta Varvara: Postoji posebno vjerovanje za dane do Božića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner