Loto rezultati: Ovo su brojevi izvučeni u 99. kolu

U 99. kolu igre Loto, koju zajedno organizuju lutrije Republike Srpske i Srbije, nije izvučen glavni dobitak od oko 5 miliona maraka.

Broje izvučeni u ovom kolu su 37, 13, 20, 6, 26, 9 i 10.

Samo jedan igrač bio je "štela", a njemu je falio broj 33, međutim umjesto njega izvučena je desetka.

Loto plus vrijedan 2.470.000 KM

Igra Loto plus u 99. kolu nosila je sa sobom 2.470.000 KM, a ni ovaj dobitak nije izvučen.

U Loto plus su izvučeni brojevi 39, 25, 5, 26, 7, 3 i 4.

Nažalost, niko od igrača nije imao pomenutu kombinaciju na svom tiketu.

Džoker

Izvučen je i Džoker broj koji je glasio 951744, a ni ovdje nije bilo glavne nagrade.

Inače, Džoker je bio vrijedan čak 150.000.

U Ekstra šansi dodijeljen je peti luksuzni automobil pežo 5008.

Dobitni listić nosio je broj 01-01883-50-6-25-00170.

Srećni dobitnik ovog automobila listić je uplatio u Prokuplju.