Loto rezultati: Ovo su brojevi izvučeni u 99. kolu

Autor:Stevan Lulić
16.12.2025
20:13
Komentari:0
U 99. kolu igre Loto, koju zajedno organizuju lutrije Republike Srpske i Srbije, nije izvučen glavni dobitak od oko 5 miliona maraka.
Broje izvučeni u ovom kolu su 37, 13, 20, 6, 26, 9 i 10.
Samo jedan igrač bio je "štela", a njemu je falio broj 33, međutim umjesto njega izvučena je desetka.
Igra Loto plus u 99. kolu nosila je sa sobom 2.470.000 KM, a ni ovaj dobitak nije izvučen.
U Loto plus su izvučeni brojevi 39, 25, 5, 26, 7, 3 i 4.
Nažalost, niko od igrača nije imao pomenutu kombinaciju na svom tiketu.
Izvučen je i Džoker broj koji je glasio 951744, a ni ovdje nije bilo glavne nagrade.
Inače, Džoker je bio vrijedan čak 150.000.
U Ekstra šansi dodijeljen je peti luksuzni automobil pežo 5008.
Dobitni listić nosio je broj 01-01883-50-6-25-00170.
Srećni dobitnik ovog automobila listić je uplatio u Prokuplju.
