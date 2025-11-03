Jedan od najbogatijih ljudi u BiH otkrio tajnu uspjeha

Vlasnik Hifa Oil Grupacija Izudin Ahmetlić bio je gost na otvaranju nove fabrike firme Profil-izolejšn u Žepču vrijedne 20 miliona maraka.

Ahmetlić je jedan od najuspješnijih i najbogatijih preduzetnika na Zapadnom Balkanu. Osim u BiH, naročito razvijen biznis ima u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Ovom prilikom on je u kratkoj izjavi objasnio šta je tajna uspjeha.

Ahmetlić je objasnio da privrednici razvijaju mentalitet “osuđen sam da uspijem, ja moram uspjeti po cijenu da sagorim na tom putu“. Upravo to je ono što ih dovodi do vrhunskih rezultata, od čega koristi imaju lokalne zajednice ali i cijela država.

"Ako ja sagorim, štafetu će preuzeti neko drugi i nosiće je dalje. Taj mentalitet pobjednika je ispisao nevjerovatnu priču u Žepču", pojasnio je Ahmetlić.

Govoreći o otvaranju nove fabrike u Žepču, on je kazao da je to na ponos svim privrednicima, odnosno privrednim patriotama ove zemlje koji u složenom ambijentu daju svoj doprinos na način kako znaju i umiju.

"Privrednici Tešnja kojima ja pripadam su ponosni na našeg privrednika Tadiju zbog onoga šta je napravio za svoju lokalnu zajednicu, ali i za cijelu Bosni i Hercegovinu", kazao je Ahmetlić.

U regionu u kojem se privreda često bori sa administrativnim preprekama, ovakve priče pokazuju da rad, vizija i upornost mogu stvoriti nova radna mjesta i novu nadu. A kako kaže Ahmetlić – “ako jedan sagori, drugi preuzima štafetu” – i to je možda najprecizniji opis mentaliteta koji pokreće privredu naprijed.

Rijetki ali značajni koraci naprijed

Ahmetlićeve riječi dodatno su odjeknule jer su izgovorene u trenutku kada region bilježi rijetke, ali značajne industrijske investicije poput ove u Žepču – pogona koji zapošljava više od stotinu radnika i izvozi 80 odsto proizvodnje van zemlje, prenosi "Biznis Info".

Podsjetimo, svečanim presijecanjem trake u Žepču je u rad puštena nova tvornica termoizolacionih panela, jedna od najmodernijih te vrste u ovom dijelu Evrope. Fabrika, u vlasništvu kompanije Profil-izolejšn, proizvodi Rokpur sendvič panele na višemilionski vrijednoj liniji za automatsku proizvodnju.

U ovom savremenom pogonu zaposleno je više od 100 radnika, a na svečanosti otvaranja prisustvovalo je nekoliko stotina zvanica – privrednika iz cijelog regiona, predstavnika lokalne samouprave i Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Vlasnik i osnivač kompanije, Tadija Filipović, uložio je oko 20 miliona maraka u kupovinu i obnovu nekadašnjeg pogona austrijske firme Kontejneks.