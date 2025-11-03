Krali čovjeku drva, on ostavio ozbiljnu poruku lopovima

Izvor:
03.11.2025
18:21
Ovih dana društvenim mrežama kruži fotografija poruke ljutog vlasnika drva za ogrjev, očigledno sitog zbog lopova koji mu kradu drva.
Vlasnika drva, vjerovatno iz Kotor Varoša, odlučio je napisati poruku lopovima koji su ga pokrali, koja je nasmijala društvene mreže.
Na komadu papira je jasno i bez oklijevanja napisao: „Ne uzimaj više. Mi smo kupili, nismo dobili".
Upozorenje je više nego očigledno bilo namijenjeno onima koji su odlučili da mu unište zimske zalihe.
Iako je namjera poruke svakako bila ozbiljna, njena iskrenost i direktnost izazvale su talas smijeha, razumijevanja i saosjećanja među korisnicima interneta.
