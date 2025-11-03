Presjekao kablove i ugasio saobraćajne kamere

Policijski službenici Odsjeka kriminalističke policije PS Jajce naknadno su rasvijetlili krivično djelo koje je izvršeno tokom noći 11/12.08.2025. godine.

Naime, prema prijavi, tada je oštećen i uništen aparat za sistem veze te je presječeno šest mrežnih kablova namijenjenih za nadzor saobraćaja LPR kamerom i video-nadzorom opštine Jajce, od strane NN izvršioca ili više njih.

Policija je sada uspješno rasvijetlila navedeno krivično djelo.

Preduzimajući mjere i radnje na rasvijetljavanju predmetnog krivičnog djela, policijski službenici su došli do saznanja da je za njegovo izvršenje osumnjičen S.Ž. rođen 1983. godine iz Jajca.

U saradnji sa nadležnim Kantonalnim tužilaštvom, protiv osumnjičenog se preduzimaju zakonom propisane mjere i radnje u cilju dokazivanja navedenog krivičnog djela, saopšteno je iz MUP-a SBK.