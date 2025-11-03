Logo

Presjekao kablove i ugasio saobraćajne kamere

Izvor:

ATV

03.11.2025

17:36

Komentari:

0
Пресјекао каблове и угасио саобраћајне камере

Policijski službenici Odsjeka kriminalističke policije PS Jajce naknadno su rasvijetlili krivično djelo koje je izvršeno tokom noći 11/12.08.2025. godine.

Naime, prema prijavi, tada je oštećen i uništen aparat za sistem veze te je presječeno šest mrežnih kablova namijenjenih za nadzor saobraćaja LPR kamerom i video-nadzorom opštine Jajce, od strane NN izvršioca ili više njih.

Саша Поповић

Scena

Kum Saše Popovića otkrio detalje snimanja filma o njegovom životu

Policija je sada uspješno rasvijetlila navedeno krivično djelo.

Preduzimajući mjere i radnje na rasvijetljavanju predmetnog krivičnog djela, policijski službenici su došli do saznanja da je za njegovo izvršenje osumnjičen S.Ž. rođen 1983. godine iz Jajca.

sudza ukrajina

Svijet

Rusija poslala ježa u akciju: Snimci obilaze svijet

U saradnji sa nadležnim Kantonalnim tužilaštvom, protiv osumnjičenog se preduzimaju zakonom propisane mjere i radnje u cilju dokazivanja navedenog krivičnog djela, saopšteno je iz MUP-a SBK.

Podijeli:

Tagovi:

kamera

kamere

Jajce

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ужас у БиХ: Пијани возач ударио дјевојчицу па побјегао

Hronika

Užas u BiH: Pijani vozač udario djevojčicu pa pobjegao

1 d

0
policija Velika Britanija Engleska

Svijet

Nakon napada nožem u vozu, policajci savladali pogrešnog putnika

1 d

0
Пјевач штаком претукао жену - боре јој се за живот

Hronika

Pjevač štakom pretukao ženu - bore joj se za život

1 d

0
Ватрогасци сатима покушавају да извуку радника заробљеног испод рушевина код Колосеума

Svijet

Vatrogasci satima pokušavaju da izvuku radnika zarobljenog ispod ruševina kod Koloseuma

1 d

0

Više iz rubrike

АТВ сазнаје: Радови на путу Билећа-Требиње готови до краја новембра

Gradovi i opštine

ATV saznaje: Radovi na putu Bileća-Trebinje gotovi do kraja novembra

1 d

0
Саобраћајни колапси у Требињу рјешавају се кружним токовима

Gradovi i opštine

Saobraćajni kolapsi u Trebinju rješavaju se kružnim tokovima

2 d

0
Цвијетиновић: Нисмо успјели да се договоримо са рударима

Gradovi i opštine

Cvijetinović: Nismo uspjeli da se dogovorimo sa rudarima

3 d

2
РиТЕ-Угљевик

Gradovi i opštine

Termoelektrana Ugljevik noćas izašla iz pogona

3 d

3
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner