Nakon napada nožem u vozu, policajci savladali pogrešnog putnika

Dva osumnjičena, obojica britanski državljani, uhapšena su zbog sumnje na pokušaj ubistva u subotu uveče nakon što je napadač ranio 11 osoba nožem u vozu u Hantingtonu u Velikoj Britaniji. Jedan od njih je u međuvremenu pušten na slobodu, a drugi muškarac se tretira kao jedini osumnjičeni.

Mediji su danas objavili snimak na kom se vidi kako jedan od putnika u vozu viče "Nisam ja", nakon što su ga policajci savladali elektrošokerom, misleći da je on napadač.

Policajci sve vrijeme viču "lezi, lezi", dok on u jednom trenutku pada na zemlju od bola. Nakon toga nastavlja da viče "nisam ja" dok mu policajci stavljaju lisice.

Jedanaestoro ljudi je zbrinuto u bolnici nakon napada. U nedjelju uveče, Britanska transportna policija (BTP) potvrdila je da je pet povrijeđenih otpušteno kući.

Policija je u jednom trenutku proglasila "Platonov kod", riječ koju koriste službe hitne pomoći kada reaguju na "pljačkaški teroristički napad", ali je policija u nedjelju saopštila da ništa ne ukazuje na to da je u pitanju teroristički napad.

Policija je saopštila da su policajci na licu mjesta pronašli nož.

Motiv osumnjičenog napadača još uvijek nije poznat.

Dejvid Horn, generalni direktor kompanije LNER, zahvalio se radnicima hitne službe "na brzom i profesionalnom reagovanju" i rekao da su kompanija i osoblje "duboko šokirani i ožalošćeni" incidentom.

"Naše misli i molitve su sa svima pogođenima, posebno sa našim kolegom koji je i dalje u životno ugroženom stanju i njegovom porodicom. Takođe bih želio da odam priznanje vozaču, posadi i našim kolegama iz operativnih intervencija zbog njihove hrabrosti i brzih reagovanja" rekao je.