Jak zemljotres nedaleko od obale Čilea

Izvor:

Telegraf

03.11.2025

17:01

Јак земљотрес недалеко од обале Чилеа
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres magnitude 5,8 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je u ponedjeljak, 3. novembra 2025. godine u 16,51 časova, na području Čilea, nedaleko od obale Atakame.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine -27.404 i dužine -71.4835.

злато

Svijet

Kod osumnjičenih za krađu u Lionu pronađeno 306 kilograma zlata

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 12 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju, piše Telegraf.

Zemljotres

Čile

