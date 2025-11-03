Prvi put se poljubili na vjenčanju: Mladenci su godinama čekali taj trenutak, a ovo je razlog

Mladi par Ketlin i Dru počeli su da se zabavljaju u januaru 2021. godine, a svoj prvi poljubac dočekali su na vjenčanju 5. oktobra 2025. u Teksasu. Oboje 22-godišnjaci, ignorisali su kritike zbog pravila da se ne ljube prije braka.

Kada je konačno došao njihov veliki dan, njihova strpljivost se isplatila. "Ovo je zaista bilo vrijedno čekanja," izjavio je mladoženja. Ketlin i Dru kažu da je očekivanje i uzbuđenje pre ceremonije bilo neuporedivo. Iako su se nadali da će njihov prvi poljubac biti savršen, priznaju da su bili pomalo nervozni pred 160 najbližih prijatelja i članova porodice.

Zdravlje Hara novi talas virusa: Simptomi traju i do 15 dana, pa se vraćaju

"Trenutak koji će zauvijek ostati u mom sjećanju je otvaranje vrata i hodanje niz prolaz. Vidjeti Drua, osobu sa kojom ću provesti cijeli život, i osjećati se potpuno spremno," dodaje Ketlin. Dru priznaje: "Kada sam je ugledao, bio sam potpuno iznenađen. Jednostavno nisam mogao da vjerujem da je trenutak za koji smo čekali konačno stigao."

Na vjenčanju, nakon što su razmijenili lična obećanja i proglašeni mužem i ženom, uslijedila je magična riječ: “Sada možete poljubiti mladu.” "Poljubac je bio apsolutno magičan, najnevjerovatnije iskustvo! Sve je bilo tako prirodno i savršeno," kaže mlada za "People".

Mladoženja dodaje: "Poljubac… vau. Tako prirodno, posebno i spajajuće. Savršena je i čekanje je bilo više nego vrijedno." Njihovi gosti su oduševljeno reagovali, ispunivši prostor veseljem i aplauzom.

Savjeti Ako se grijete pomoću klime, ovaj trik morate znati: Računi će biti manji, a dom topliji

Mladenci su istakli da su postavili stroga fizička pravila kako bi sačuvali intimnost za budućeg supružnika, a ne zbog pritiska sa strane. Mlada objašnjava: "Kada duboko voliš nekoga i izgradiš jaku emocionalnu vezu, fizički dio veze je prirodan dodatni dar. Nismo željeli da žalimo zbog prerano pređenih granica", prenosi Najžena.