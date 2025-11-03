Ako se grijete pomoću klime, ovaj trik morate znati: Računi će biti manji, a dom topliji

Zamislite da sjedite u dnevnoj sobi, napolju je minus, a vi ste u majici kratkih rukava. Račun za struju je manji nego prošle zime, a komfor veći. To je efekat pravilnog korištenja klime.

Mnogi i dalje vjeruju da klima troši previše struje. Istina je suprotna: moderne inverter klime troše i do tri puta manje energije od klasičnih grijalica. To znači da za isti nivo toplote plaćate znatno manje.

Ključni trik: stalna temperatura

Najveća greška je paliti i gasiti klimu. Kada je stalno uključujete i isključujete, uređaj troši više energije da ponovo dostigne željenu temperaturu. Rješenje je da podesite stabilnu temperaturu (oko 22°C) i pustite klimu da radi u kontinuitetu. Tako troši minimalno, jer održava toplinu umjesto da je stalno iznova stvara.

Kako da prostor bude još topliji uz manju potrošnju

Zatvorite vrata i prozore – klima grije efikasno samo kada nema promaje.

Koristite zavjese ili roletne – sprečavaju gubitak toplote kroz stakla.

Redovno čistite filtere – zaprljani filteri povećavaju potrošnju i smanjuju učinak.

Kombinujte sa tepihom ili zavjesama od debljeg materijala – prostorija se brže zagreva i duže zadržava toplotu.

Kada klima nije dovoljna

Ako živite u staroj, loše izolovanoj kući, klima može biti samo dio rješenja. Dobra izolacija i zatvaranje toplotnih mostova dodatno smanjuju troškove. U tom slučaju, klima postaje najefikasniji saveznik.

Zaključak: grijanje pomoću klime kao pametan izbor

Ako želite da smanjite račun za struju i da Vam dom bude topao bez stresa, grijanje pomoću klime je rješenje koje vrijedi usvojiti. Trik je jednostavan – stabilna temperatura i male navike koje čine veliku razliku.