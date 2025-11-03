Petrović: Cijena struje za RiTE Ugljevik je nerentabilna

Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović izjavio je da je u Rudniku i Termoelektrani RiTE "Ugljevik" zastarjela mehanizacija i da su česti kvarovi, te da je vidljivo da ne mogu da posluju sa cijenom električne energije od 65 evra po megavat-času.

Petrović je na konferenciji za novinare u Banjaluci rekao da u RiTE očekuju uvećanu cijenu od 75 evra.

"To znači da će se cijena morati povećati za minimalno 10 evra po megavat-času. Posljedica svega je smanjena proizvodnja zbog zastoja i lošeg uglja, te nesigurnost snabdijevanja ugljem. Nedostaje određena energija iz RiTE koju `Elektroprivreda` kupuje po većoj cijeni", pojasnio je Petrović.

On je dodao da je vidljivo da se radi na racionalizaciji troškova, dodavši da je bitno da se ostane u važnim projektima vezanim za Hidroelektrane "Dabar" i "Bistrica", koje će biti u sistemu "Elektroprivrede".

"Sigurno ćemo neke teme otvoriti i na tematskoj sjednici Vlade jer se sistem mora stabilizovati. Doprinosi su uplaćeni i smatramo da je i taj problem koji se pojavio riješen", istakao je Petrović.

Petrović je poručio da "Elektroprivreda" daje podršku RiTE i da su svi maksimalno angažovani na svim projektima u ovoj oblasti.

"Imamo jasan plan i preuzimanjem "Istoka 2" RiTE će imati proizvodnju uglja u narednih 25 godina. To znači stabilnost za radnike, njihove porodice i opštinu koja će dobiti naknadu. Vjerujemo da ćemo uz podršku premijera /Save Minića/ koji nas je saslušao donijeti odluke za stabilizaciju", rekao je Petrović.

U Banjaluci je danas predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić održao sastanak sa predstavnicima "Elektroprivrede Republike Srpske", Rudnika i Termoelektrane RiTE "Ugljevik" i kompanije "Gas-res".

Sastanak je nakon što su radnici RiTE Ugljevik obustavili rad zbog nedostatka uglja.

Sastanku je prisustvovao o ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.

Prethodno je Đokić razgovarao sa predstavnicima "Elektroprivrede" i RiTE "Ugljevik" i kompanije "Gas-res".