Minić: U četvrtak prijedlog ugovora da Gas-res preuzme Komsar

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Banjaluci da je dogovoreno da prijedlog konačnog ugovora da "Gas-res" preuzme "Komsar" bude završen do četvrtka, 6. novembra, i da Rudnik i termoelektrana "Ugljevik" /RiTE/ može da eksploatiše ležišta uglja "Istok dva".

"Vlastitom mehanizacijom će se vršiti kopanje i neće biti eksploatacije drugih ili trećih lica. Tematska sjednica Vlade Republike Srpske o ovome trebalo bi da bude narednog ponedjeljka", rekao je Minić na konferenciji za novinare nakon sastanka sa predstavnicima RiTE "Ugljevik", "Gas-resa" i resornog ministarstva.

Kada je riječ o radu termoelektrana, Minić ističe da se poslovanje mora dovesti na profesionalan nivo i navodi da će nakon sjednice Vlade Republike Srpske imati precizniji uvid, s ciljem da ovaj sektor bude doveden u dobro stanje.

"Nadam se da će u narednih 10 dana sve biti završeno o preuzimanju `Komsara`. U Gacku ima značajnijih zaliha i stabilnija je proizvodnja, ali i loš ugalj. Ova problematika je kompleksna, ali se neće dozvoliti bilo kakva improvizacija", kaže Minić.

On se nada da će radnici "Ugljevika", nakon današnjih sastanaka, nastaviti da rade da od petka ponovo počne proizvodnja električne energije.

"Borimo se i za radnika i za radno mjesto. Na ovaj način nam je svima prouzrokovana šteta i mogli smo sjesti prije i sve to markirati i riješiti", rekao je Minić.

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić istakao je da su na današnjem sastanku u Vladi definisane mjere koje će obezbijediti nesmetano funkcionisanje Rudnika i Termoelektrane /RiTe/ "Ugljevik", koje podrazumijevaju i nesmetan pristup ležištu uglja na lokaciji "Istok dva".

"Geološka ispitivanja pokazuju da tu leže rezerve od 73 miliona tona, što će biti dovoljno za nesmetan rad do kraja radnog vijeka elektrane. To je bila ključna dilema i zahtjev", rekao je Đokić na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka sa predstavnicima "Elektroprivrede" i RiTE "Ugljevik".

On uvjerava da nema više razloga za strah i manipulacije jer je sada osiguran nesmetan pristup ležištima uglja.

"Postojeća mehanizacija može da izvodi radove. Oni samo mogu da naprave procjenu da li će im biti dovoljna njihova mehanizacija. Imajući u vidu postojeću mehanizaciju sa dodatnim ulaganjima, oni će moći da osiguraju ugalj za nesmetano funkcionisanje elektrane", istakao je Đokić.

On je ukazao da RiTE "Ugljevik" ima dosta obaveza na osnovu ranijih presuda i objektivnih okolnosti.

"Vlada i `Elektroprivreda` učestvovaće u sifinansiranju međunarodnih obaveza koje ima `Ugljevik`. Vlada je svih prethodnih godina bila prisutna u Rudniku i Termoelektrani. Svaki put kada smo radili nešto, donosili smo mjere koje su unapređivale poslovanje", naveo je Đokić.

On je rekao da se ranije ulagalo u eksproprijacije i investicije, što je i proizvelo sadašnje probleme.

"Mi smo i dalje u obavezi da se održi posebna sjednica Vlade koja će biti posvećena energetskom sektoru, posebno stanju u `Elektroprivredi Republike Srpske`", istakao je Đokić.

On je rekao da se "Elektroprivreda" u posljednje četiri godine suočavala sa nepovoljnom hidrološkom situacijom, te da hidroelektrane nisu proizvodile potrebnu količinu energije.

"Morali smo nabavljati energiju na tržištu. Kupovali smo kada smo imali potrebu i to po daleko većoj cijeni nego što mi nudimo našoj privredi i građanima", naveo je on.

Vranješ: Za koncesije do sada isplaćeno 93 miliona KM

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Gas-res" Nikica Vranješ rekao je danas da je ovo preduzeće do sada isplatilo 93 miliona evra nakon što je od Vlade dobilo zadatak da preuzme četiri koncesije od preduzeća "Komsar enerdži".

Vranješ je pojasnio da je riječ o dvije koncesije koje se odnose na ugalj, jednu na krečnjak i jednu za izgradnju dva bloka termoelektrane od 350 megavata.

"Do sada smo već po ovome isplatili 93 miliona evra. Ostalo je još 30 miliona evra od ukupne kupoprodajne cijene, da upišemo taj udio i da možemo adekvatno odgovoriti energetskim zahtjevima u budućnosti", rekao je Vranješ novinarima nakon sastanka u Administrativnom centru Vlade Srpske o stanju u energetskom sektoru.

On je potvrdio da je postignuto rješenj kada je riječ o radu Rudnika i Termoelektrane /RiTE/ "Ugljevik" i da će radnici eksploatisati ugalj sa polja "Istok dva" koje je bilo pod koncesijom.

"Mislim da smo došli do rješenja na dugoročan rok za nesmetan rad Rudnika i termoelektrane `Ugljevik`", rekao je Vranješ.

On je naveo da je dobio uvjerenje od Vlade Republike Srpske da će radnici ući u eksploataciono polje "Istok dva", dodavši da će s tim u vezi biti osiguran nesmetan rad ove elektrane.

"U ovaj proces ušli smo prije godinu dana. Preduzeće `Gas Res` je odlukom Vlade dobilo zadatak da preuzme četiri koncesije od preduzeća `Komsar enerdži`", naveo je Vranješ.