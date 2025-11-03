Predložen pritvor osumnjičenom za seksualno iskorištavanje djeteta

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti.

Scena Reper zapalio vatru: Bio sam u vezi sa Džastinom Trudoom

Sumnjiči se za seksualnu zloupotrebu maloljetne osobe.