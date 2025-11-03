Predložen pritvor osumnjičenom za seksualno iskorištavanje djeteta

Izvor:
Postupajući tužiteljka Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je Opštinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenom policijskom službeniku Amaru Turčalu.
Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti.
Sumnjiči se za seksualnu zloupotrebu maloljetne osobe.
