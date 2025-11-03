Logo

Predložen pritvor osumnjičenom za seksualno iskorištavanje djeteta

Izvor:

ATV

03.11.2025

16:02

Komentari:

0
Foto: Unsplash

Postupajući tužiteljka Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je Opštinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenom policijskom službeniku Amaru Turčalu.

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti.

Трудо

Scena

Reper zapalio vatru: Bio sam u vezi sa Džastinom Trudoom

Sumnjiči se za seksualnu zloupotrebu maloljetne osobe.

seksualno zlostavljanje

Pritvor

