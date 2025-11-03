Logo

Reper zapalio vatru: Bio sam u vezi sa Džastinom Trudoom

Izvor:

Agencije

03.11.2025

15:59

Komentari:

0
Репер запалио ватру: Био сам у вези са Џастином Трудоом

Reper Diplo šokirao je javnost tvrdnjom da je bio u vezi Džastinom Trudoom.

Di-džej i reper Diplo (46), bivši dečko Kejti Peri šokirao je javnost tokom gostovanja u podkastu "Smart Girl Dumb Questions".

ILU-TJESTENINA-28082025

Svijet

U tjestenini pronađena opasna bakterija: Šest ljudi umrlo, desetine hospitalizovano

Voditeljka je prokomentarisala da Kanada sada ima zgodnu premijerku, pa se dotakla veze bivšeg premijera Džastina Trudoa (53) i pjevačice Kejti Peri (41).

"Izlazi sa Kejti Peri, kao ja?", nadovezao se Diplo, pa nastavio: "Bio sam u vezi i sa Džastinom Trudoom".

Dodao je da mu je to, ipak, bilo malo strano.

"To je bilo čudno jer jednostavno nisam iz te priče, političari me ne zanimaju", istakao je on, a prenio je "TMZ".

"Mislim da je zgodan", nastavila je voditeljka.

"Jeste zgodan, pomalo", rekao je Diplo.

Njegova tvrdnja je izazvala buru na društvenim mrežama.

илу-вјештачка интелигенција-01102025

Nauka i tehnologija

AI najbolje razumije ovaj jezik

"Izlazio je sa Trudoom????", napisao je jedan obožavalac na Jutjubu, ispod snimka podkasta.

"Nisam iznenađena", napisala je jedna žena na Iksu.

Komentari su se nizali, a onda je i "Dejli mejl" kontaktirao Perijeve predstavnike i Trudoa putem Instagrama zbog komentara.

Ipak, Diplo se, kako je kasnije navedeno, šalio.

Međutim, "vijest" je već "obišla planetu", a mnogi mediji su podsjetili da se o vezi repera i pjevačice govorilo 2014. godine, nakon što su viđeni zajedno na festivalu Koačela.

svadba mlada mladenci

Srbija

Izbila tuča svadbi: Mlada zadržala svoje prezime i uslijedio haos

Pop zvijezda je kasnije rangirala Diploa na posljednje mjesto liste svojih bivših ljubavnika, dok je prva dva dodijelila Džonu Majeru i Orlandu Blumu.

O tom je pričala tokom nastupa sa Džejmsom Kordenom u emisiji Witness World Wide", koja je emitovana uživo.

Podijeli:

Tagovi:

Džastin Trudo

Kanada

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Словенци у Хрватској крали из аутомобила током свадби

Region

Slovenci u Hrvatskoj krali iz automobila tokom svadbi

1 d

0
Пријети ''олуја вијека'': Ови дијелови ће највише бити погођени

Svijet

Prijeti ''oluja vijeka'': Ovi dijelovi će najviše biti pogođeni

1 d

0
Чавошки: Срби да не признају одлуке Уставног суда БиХ

Republika Srpska

Čavoški: Srbi da ne priznaju odluke Ustavnog suda BiH

1 d

2
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Užas u Hrvatskoj: U šumi pronađene kosti, sumnja se da su ljudske

1 d

0

Više iz rubrike

Цеца Ражнатовић

Scena

Ceca o neprijatnoj situaciji na koncertu: ''Plasirane su laži..''

1 d

0
Још једна држава Балкана најавила повратак на Евровизију 2026

Scena

Još jedna država Balkana najavila povratak na Evroviziju 2026

2 d

0
Бритни Спирс након скандалозних објава обрисала Инстаграм

Scena

Britni Spirs nakon skandaloznih objava obrisala Instagram

2 d

0
Вратила се краљица голотиње на Инстаграм

Scena

Vratila se kraljica golotinje na Instagram

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

13

00

Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

12

50

Poskupljuje rakija?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner