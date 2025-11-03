Reper zapalio vatru: Bio sam u vezi sa Džastinom Trudoom

Reper Diplo šokirao je javnost tvrdnjom da je bio u vezi Džastinom Trudoom.

Di-džej i reper Diplo (46), bivši dečko Kejti Peri šokirao je javnost tokom gostovanja u podkastu "Smart Girl Dumb Questions".

Voditeljka je prokomentarisala da Kanada sada ima zgodnu premijerku, pa se dotakla veze bivšeg premijera Džastina Trudoa (53) i pjevačice Kejti Peri (41).

"Izlazi sa Kejti Peri, kao ja?", nadovezao se Diplo, pa nastavio: "Bio sam u vezi i sa Džastinom Trudoom".

Dodao je da mu je to, ipak, bilo malo strano.

"To je bilo čudno jer jednostavno nisam iz te priče, političari me ne zanimaju", istakao je on, a prenio je "TMZ".

"Mislim da je zgodan", nastavila je voditeljka.

"Jeste zgodan, pomalo", rekao je Diplo.

Njegova tvrdnja je izazvala buru na društvenim mrežama.

"Izlazio je sa Trudoom????", napisao je jedan obožavalac na Jutjubu, ispod snimka podkasta.

"Nisam iznenađena", napisala je jedna žena na Iksu.

Komentari su se nizali, a onda je i "Dejli mejl" kontaktirao Perijeve predstavnike i Trudoa putem Instagrama zbog komentara.

Ipak, Diplo se, kako je kasnije navedeno, šalio.

Međutim, "vijest" je već "obišla planetu", a mnogi mediji su podsjetili da se o vezi repera i pjevačice govorilo 2014. godine, nakon što su viđeni zajedno na festivalu Koačela.

Pop zvijezda je kasnije rangirala Diploa na posljednje mjesto liste svojih bivših ljubavnika, dok je prva dva dodijelila Džonu Majeru i Orlandu Blumu.

O tom je pričala tokom nastupa sa Džejmsom Kordenom u emisiji Witness World Wide", koja je emitovana uživo.