Šeranić: Nova bolnica na ponos Srpske i temelj za napredak cijelog kraja

Izvor:

SRNA

05.01.2026

13:08

Ален Шеранић
Foto: ATV

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić istakao je danas u Trebinju da je nova bolnica u ovom gradu "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar" na ponos naroda Srpske i temelj za napredak ovog kraja.

"Bolnica nosi ime najvećeg praznika Republike Srpske, simbola snage i odlučnosti Srpske", rekao je Šeranić u obraćanju na ceremoniji otvaranja Bolnice.

Ističući da su i svi koji su učestvovali u izgradnji Bolnice zadivljeni krajnjim rezultatom, Šeranić je naveo da je riječ o savremenoj bolnici, sa svim sadržajima za pružanje zdravstvenih usluga i koja pruža odlične uslove za rad zaposlenima.

"Ponosni smo na to što je ovaj projekat urađen po sistemu ključ u ruke. Ovo je prva Bolnica izgrađena domaćim snagama, čime smo pokazali da imamo znanje i kapacitet za tako nešto", poručio je Šeranić.

On je zahvalio rukovodstvu Republike Srpske, posebno dosadašnjem predsjedniku Miloradu Dodiku, za viziju da se krene sa realizacijom projekta izgradnje Bolnice, kao i rukovodstvu Trebinja i svima koji su od prvog dana do danas bili uključeni u to.

Милорад Додик и Александар Вучић

Republika Srpska

Dodik: Novi objekat bolnice u Trebinju predajemo generacijama koje dolaze

"Svi mogu biti ponosni na ovaj uspjeh, koji pripada i svim zdravstvenim radnicima. Siguran sam da će sa ovim kapacitetima pokazati da znaju da brinu o zdravlju stanovnika", rekao je Šeranić.

Šeranić je naglasio da je zdravstveni sistem Republike Srpske danas na čvrstim nogama i izrazio uvjerenje da će nova trebinjska Bolnica, u kojoj će raditi zdravstveni radnici iz Srpske i regiona, zauzeti istaknuto mjesto u sistemu zdravstvenih ustanova Srpske.

"Unapređujući zdravstveni sistem - jačamo Republiku Srpsku", istakao je Šeranić.

Alen Šeranić

Bolnica Trebinje

