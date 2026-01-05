Logo
Large banner

Dodik: Novi objekat bolnice u Trebinju predajemo generacijama koje dolaze

05.01.2026

13:02

Komentari:

2
Додик: Нови објекат болнице у Требињу предајемо генерацијама које долазе
Foto: SRNA

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je tokom ceremonije otvaranja nove bolnice u Trebinju da ovaj objekat predaju generacijama koje dolaze.

"Hvala predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i molim da hroničari današnjeg dana zabilježe da je ovdje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić Hvala svima vama koji ste danas došli. Sve ovo što radimo i ovo je jedan ozbiljan pristup i ozbiljna politika", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da nije bilo jednostavno izgraditi ovaj objekat.

"Ali uspjeli smo to iz vlastitih sredstava savremenim metodama", rekao je Dodik.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Otvaranje nove bolnice u Trebinju dio kontinuiranog ulaganja u zdravstveni sistem

Podsjetio je da su danas bili u Duhovnom centru u Mrkonjićima.

- I tamo je Srbija zajedno sa Srpskom i Trebinjem dala sredstva da se taj prostor uredi. Vodimo računa o vjeri i identitetu. U gradu ćete takođe vidjeti zajednički projekat Stari grad gdje je Srbija uložila sredstva, a onda i vrtić kojeg smo napravili prije dvije godine. I u tome je učestvovao predsjednik Vučić - naveo je Dodik.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Bolnica Trebinje

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Otvaranje nove bolnice u Trebinju dio kontinuiranog ulaganja u zdravstveni sistem

2 h

0
Званичници Српске и Србије стигли у новоизграђени објекат требињске болнице

Republika Srpska

Zvaničnici Srpske i Srbije stigli u novoizgrađeni objekat trebinjske bolnice

3 h

1
На ове начине можете побољшати самопоуздање код ваше д‌јеце

Republika Srpska

Na ove načine možete poboljšati samopouzdanje kod vaše d‌jece

3 h

0
Вучић за АТВ: Увијек ћемо бити уз наш народ у Републици Српској

Republika Srpska

Vučić za ATV: Uvijek ćemo biti uz naš narod u Republici Srpskoj

3 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

08

Ako danas ne ispoštujete ovaj običaj, vjeruje se da vam slijedi godina bez para

15

00

Poznato stanje državljanina BiH koji je povrijeđen u noćnom klubu u Švajcarskoj

14

57

Sve dionice auto-puteva u Republici Srpskoj prohodne, saobraćaj se odvija normalno

14

49

Četiri savjeta za bezbijedno uklanjanje leda i snijega sa automobila

14

43

Poplave širom Crne Gore, ekipe na terenu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner