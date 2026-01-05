Dodik: Novi objekat bolnice u Trebinju predajemo generacijama koje dolaze

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je tokom ceremonije otvaranja nove bolnice u Trebinju da ovaj objekat predaju generacijama koje dolaze.

"Hvala predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i molim da hroničari današnjeg dana zabilježe da je ovdje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić Hvala svima vama koji ste danas došli. Sve ovo što radimo i ovo je jedan ozbiljan pristup i ozbiljna politika", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da nije bilo jednostavno izgraditi ovaj objekat.

"Ali uspjeli smo to iz vlastitih sredstava savremenim metodama", rekao je Dodik.

Republika Srpska Minić: Otvaranje nove bolnice u Trebinju dio kontinuiranog ulaganja u zdravstveni sistem

Podsjetio je da su danas bili u Duhovnom centru u Mrkonjićima.

- I tamo je Srbija zajedno sa Srpskom i Trebinjem dala sredstva da se taj prostor uredi. Vodimo računa o vjeri i identitetu. U gradu ćete takođe vidjeti zajednički projekat Stari grad gdje je Srbija uložila sredstva, a onda i vrtić kojeg smo napravili prije dvije godine. I u tome je učestvovao predsjednik Vučić - naveo je Dodik.