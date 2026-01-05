Dodik: Novi objekat bolnice u Trebinju predajemo generacijama koje dolaze

05.01.2026
13:02
Komentari:2
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je tokom ceremonije otvaranja nove bolnice u Trebinju da ovaj objekat predaju generacijama koje dolaze.
"Hvala predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i molim da hroničari današnjeg dana zabilježe da je ovdje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić Hvala svima vama koji ste danas došli. Sve ovo što radimo i ovo je jedan ozbiljan pristup i ozbiljna politika", rekao je Dodik.
Dodik je naveo da nije bilo jednostavno izgraditi ovaj objekat.
"Ali uspjeli smo to iz vlastitih sredstava savremenim metodama", rekao je Dodik.
Podsjetio je da su danas bili u Duhovnom centru u Mrkonjićima.
- I tamo je Srbija zajedno sa Srpskom i Trebinjem dala sredstva da se taj prostor uredi. Vodimo računa o vjeri i identitetu. U gradu ćete takođe vidjeti zajednički projekat Stari grad gdje je Srbija uložila sredstva, a onda i vrtić kojeg smo napravili prije dvije godine. I u tome je učestvovao predsjednik Vučić - naveo je Dodik.
